Глава комздрава Петербурга: переболел полгода назад — вакцинируйся

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что делать тем, кто вакцинировался и переболел давно. По его словам, Минздрав обещает в ближайшее время представить алгоритмы по проведению ревакцинации по людям, которые прошли вакцинацию полгода назад и более. Но уже есть наблюдения за потоком пациентов и рекомендации.



«Мы с нетерпением ждем информацию Минздрава, которую он обещает представить в ближайшие дни, в отношении поведения тех людей, которые вакцинировались прошлой осенью, — отметил Лисовец 28 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Можно рассчитывать, что людям, которые вакцинировались в декабре-январе и позже имеют достаточный иммунитет, не стоит переживать о развитии тяжелых форм».