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Глава комздрава Петербурга: переболел полгода назад — вакцинируйся

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что делать тем, кто вакцинировался и переболел давно. По его словам, Минздрав обещает в ближайшее время представить алгоритмы по проведению ревакцинации по людям, которые прошли вакцинацию полгода назад и более. Но уже есть наблюдения за потоком пациентов и рекомендации.

«Мы с нетерпением ждем информацию Минздрава, которую он обещает представить в ближайшие дни, в отношении поведения тех людей, которые вакцинировались прошлой осенью, — отметил Лисовец 28 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Можно рассчитывать, что людям, которые вакцинировались в декабре-январе и позже имеют достаточный иммунитет, не стоит переживать о развитии тяжелых форм».

«Переболел полгода назад — вакцинируйся», — рекомендовал чиновник. По его словам, запасов вакцины в городе много и хватит на 10–14 дней.

А глава центра Алмазова Евгений Шляхто добавил, что ноябрьские переболевшие и вакцинированные уже должны определиться, что им делать, сделать тест на антитела.

Глава Минздрава ранее днём говорил тест на антитела не делать.

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Комментарии (18)

пазузу
ПЕТР ЧУМАКОВ (главным научным сотрудником Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН) : "Та же вакцина «Спутник», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, – это плод усилий протяженностью в многие десятки лет. Такая работа началась в СССР еще в начале 70-х годов, когда изучали аденовирусы, потом из них стали делать различного рода векторы. Была разработана вакцина против лихорадки Эбола на этой платформе. Поэтому я считаю, что тут нет сомнений, все здесь сделано качественно. Результаты, опубликованные в двух статьях «Ланцета», говорят о том, что вакцина получилась." Все просто-новое хорошо забытое старое.
Profi4Fun
Ревакцинироваться Спутником нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на 2 года, но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться, но это неточно.
doorbal_
А где гарантии что после вакцинации я смогу жить без ревакцинации? Вирус мутирует постоянно, будем колоться постоянно? Садимся на вакцинную иглу? Люди - новая нефть?
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