«Это будет очень печальный год». Демограф посчитал реальные показатели смертности от коронавируса в России

Избыточная смертность с апреля по ноябрь составит около 250 тысяч, 80% смертей из них — это COVID-19, рассказал «Доктору Питеру» независимый демограф Алексей Ракша. Это в разы превышает данные оперштаба.

Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»



Демограф Алексей Ракша до июня этого года работал советником в Росстате, но вынужден был уйти с госслужбы после того, как публично усомнился в достоверности публикуемых данных по смертности от COVID-19. Например, демограф заявил, что Москва не сообщает почти о 70% смертей, связанных с коронавирусом, а регионы — почти о 80%. «Ситуация с той поры за пределами Москвы изменилась мало», — говорит Алексей Ракша. В интервью «Доктору Питеру» он рассказал о том, что скрывается за официальной коронавирусной статистикой.



— Алексей, почему так важен показатель избыточной смертности? — Самый важный показатель итогового влияния вируса на людей — именно избыточная смертность. Это самый честный, самый правильный и простой показатель, который пока было невозможно подделать и сфальсифицировать. Это просто число умерших без указания причин смерти, то есть даже как-то вольно трактовать эти причины не получится. — Что вы имеете в виду, когда говорите, что в России возможна гуманитарная катастрофа по латиноамериканскому сценарию? — Самыми пострадавшими от пандемии сегодня считаются страны Латинской Америки — в Перу и Эквадоре умерших в два раза больше, чем в прошлые годы. В Мексике — в полтора раза. Это, конечно, совсем уже страшный сценарий, но Россия может войти в число мировых лидеров по избыточной смертности, которая растет во всем мире, но у нас быстрее. Сейчас мы уже обогнали США, Италию, Францию, Бельгию и, возможно, Великобританию. Впереди Испания, в которой была очень сильная первая волна. В худшем варианте мы ее тоже обгоним по избыточной смертности.

— А какие у нас цифры? Правда, что речь идет о 500 тысячах «избыточных» смертей? — Нет, это совсем уже страшная цифра. По самым оптимистичным прогнозам, к концу года мы будем иметь 250–260 тысяч избыточных смертей, но я думаю, что ожидать надо будет около 300 тысяч. Число умерших в октябре-2020 в России, скорее всего, вырастет на 48 тысяч, или 31,% по сравнению с октябрём-2019. Итого за апрель — октябрь избыточная смертность может составить около 165 тысяч человек. В ноябре ситуация будет, скорее всего, еще хуже и мы превысим порог в 220 тысяч избыточных смертей. Ноябрь вообще может стать рекордным из всех месяцев года по числу умерших за всю историю с голода 1947 года. Таким образом, в этом году мы можем выйти на естественную убыль (разность между числом рождений и смертей) около 600–650 тысяч и на избыточную смертность порядка 250–330 тысяч за весь год по сравнению с прошлым. Очень печальный год получится с точки зрения демографии. — По данным петербургского комздрава, общая смертность в нашем городе выросла на 16%. Какая в Петербурге избыточная смертность?

— За апрель — сентябрь этого года, по Росстату, в Петербурге умерли 35 622 человека (за апрель — сентябрь 2019 года — 28 798). Это на 6 824 человека больше, чем в эти же месяцы 2019 года. С ковидом умерли 6 341 петербуржец, из-за ковида — 5 050, непосредственно от ковида — 4 352, из них с подтверждёнными тестами ПЦР 3 535 (а согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф» — 2 582). По данным ЗАГС, за октябрь умерли ещё на 1 402 человека больше. — Петербург с весны удерживает первенство по числу смертей от коронавируса на 100 тысяч человек. В Северной столице их 81, а в Москве — 60. — Петербург наиболее честно показывает число ковидных смертей. Конечно, не на 100%, но по сравнению со среднероссийской ложью у нас лучше. — Кстати, как объяснить статистический феномен, когда некоторое время число выздоровевших в Петербурге было стабильно вдвое меньше заболевших? — Только тем фактом, что, по крайней мере, один из этих рядов данных не соответствовал действительности, а скорее всего — оба. — Когда начался рост смертей?

— По всей стране резкий рост был зафиксирован в мае, но в основном за счёт двух столиц, их областей и республик Восточного Кавказа. Этот месяц стал рекордным по количеству смертей в Москве за всю историю наблюдений с начала 1990-х годов. Но население Москвы растет, в результате фиксируется такое количество смертей. В Петербурге в мае 2020 года умерли 7 тысяч 126 человек. Едва устоял рекорд мая 1993 года, когда умерли 7 395 человек. Понятие «избыточная смертность» лучше применять к определенному короткому периоду времени — дням, месяцу. Если мы говорим о годовом показателе, то лучше всего сравнивать цифры не с предыдущими годами, а с каким-то трендом. — Например? Если сравнивать 2020 год с прошлыми годами, какие периоды были пиковыми в плане избыточной смертности? — Это 90-е годы. Начало нулевых. Если говорить о годовых промежутках, то надо смотреть на возрастную структуру населения и среднюю продолжительность жизни. Сегодня люди в России живут дольше. Средняя продолжительность жизни растет с 2006 года, когда внедрили ЕГАИС на алкоголь и случились перебои с наличием алкоголя в рознице, в результате в том году в России умерли на 137 тысяч человек меньше, чем в 2005-м. Сегодня в России «от водки» — это пьяное ДТП, самоубийства, убийства, совершенные в алкогольном опьянении, от хронических болезней, вызванных алкоголизмом, и так далее — по моей оценке, умирает около 300 тысяч ежегодно, а раньше умирали где-то полмиллиона. Люди стали больше заботиться о своем здоровье, правильно питаться, меньше употреблять алкоголь, сократилось число криминальных смертей. Это глобальный тренд, в котором наша страна тоже участвует. В этом году показатель ожидаемой продолжительности жизни рискует упасть примерно на два года, то есть с 73,34 года до 71–71,8. В 1990-е и в начале нулевых этот показатель находился в районе 65 лет.

Я считаю, что вполне корректно сравнивать смерти 2020 года только с предыдущим 2019 годом, потому что количество смертей в России в последние годы снижается. То есть в 2020 году, скорее всего, смертность была бы еще ниже, если бы не эпидемия коронавируса. — Какая картина избыточной смертности в целом по стране? Где больше умирает людей, где меньше? — Официально, по данным Росстата, избыточная смертность, начиная с апреля по сентябрь включительно, составила 116 280 человек — это прирост на 13,2 %. В лидерах Чечня (плюс 1 709 смертей, прирост 53,9 %), Ингушетия, Дагестан. Здесь долго не верили в COVID-19, ничего не делали, пока вокруг не стали умирать от вируса люди. Далее идет Москва — 15 026 смертей, прирост 25,7 %. Высокая избыточная смертность в Ямало-Ненецком автономном округе — скученность в замкнутых помещениях, вахтовая работа, и вот результат — плюс 25,2%. Высокая смертность в Чувашии. Приволжский федеральный округ вообще считается наиболее пострадавшим от ковида после Северо-Кавказского и Центрального. Сейчас все плохо в Сибири: в Алтайском крае число смертей в октябре выросло на 62% по сравнению с октябрём прошлого года, в Омской области на 55%, то есть больше чем в полтора раза. Плохо и на Урале, и в Поволжье — в Оренбургской области прирост 54%, в Саратовской 42%, в Пермском крае 41%. В Бурятии до недавнего времени все было хорошо, но сейчас я смотрю ежедневные цифры ЗАГС и вижу, что и у них число умерших активно пошло в рост. Бурятский ЗАГС, кстати, единственный в стране, кто выкладывает суточную статистику рождений и смертей, каждый день информация обновляется. В самую последнюю очередь вирус пришел на Дальний Восток, здесь люди только начинают умирать, и основные потери еще впереди.

— Какая доля в этом объеме избыточной смертности именно коронавирусных смертей? — По данным Роспотребнадзора — сайта «Стопкоронавирус.рф» — 20 %. По данным Росстата — около 50%. Ну а в целом в разных странах от 55% до 110%, в среднем 80%. Поэтому наши официальные данные надо умножать на 3–4. — Откуда такое занижение? — Почти половина смертей из-за ковида переносится в документах на другие нозологии уже на первом этапе — в больницах. А второй фильтр — это сайт «Стопкоронавирус.рф». В результате мы видим эти куцые цифры: например, в Кировской, или Липецкой области, или в Башкортостане на протяжении многих (до 21) дней умирает только по одному человеку в сутки, что выглядит полной чушью. Росстат прекратил публиковать информацию о других причинах смерти еще в апреле. Данные о том, сколько человек умерли от ковида, с ковидом и от пневмоний, Росстат ежедневно отправляет в правительство в секретном режиме. Уже больше десятка ЗАГСов в стране прекратили публиковать статистику по смертности, как только ситуация стала ухудшаться. Окончательные данные по количеству смертей в России будут готовы к 15 июня 2021 года: после завершения года Росстат пересортирует полученные данные из системы ЕГР ЗАГС уже по дате смерти, а не по дате регистрации актов о смерти в органах ЗАГС. Эту информацию можно получить только по запросу, ее нет в публичном доступе. Ирина Фигурина, «Доктор Питер»