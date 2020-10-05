Коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за сентябрь. В первый месяц осени 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5739.

Как и в случае почти со всеми месяцами этого года, это новый рекорд за последние десять лет наблюдений. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге в сентябре лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2017 году — 5081. А до этого в 2015-м — 5002. Для сравнения: в сентябре 2019 года — 4607 смертей, в сентябре 2018-го — 4624.