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05.10.2020 18:17
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Коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за сентябрь. В первый месяц осени 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5739.

Как и в случае почти со всеми месяцами этого года, это новый рекорд за последние десять лет наблюдений. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге в сентябре лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2017 году — 5081. А до этого в 2015-м — 5002. Для сравнения: в сентябре 2019 года — 4607 смертей, в сентябре 2018-го — 4624.

В конце августа в Северной столице начали проявляться признаки подъема заболеваемости — в больницы госпитализировли в день до двух сотен человек с коронавирусом и подозрением на него, 80% профильных коек для взрослых оказались заняты, среди них было много тяжелых больных, в том числе пенсионеров. А 5 октября в Смольном на фоне 407 заболевших за сутки заявили, что число госпитализаций с коронавирусом за неделю в Петербурге выросло на 17%. В 13 взрослых и в одном детском стационарах Северной столицы развёрнуты 4640 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом. Не занята 671 койка.

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Комментарии (14)

Сергей Едзиев
По статистике, лишь количество тяжких преступлений, в частности убийств выросло на 14%, помимо этого из за перегрузки системы здравоохранения в связи с ковидом не могут получить адекватную помощь больные с другими опасными заболеваниями, многие боятся обращаться за помощью в больницу, так как боятся подхватить ковид из за нагнетания истерии в СМИ. В результате сколько конкретно умерло от ковид, а сколько от "антиковидных мер" - неизвестно.
daisychain
То есть теперь вся смертность объявляется "ковидной"?
И кто от инфаркта, и кто под машину попал, и кто боярышника перепил?
Браво, в следующем месяце дайте новость, что умерли все 140 миллионов, а мелким шрифтом припишите "#ноэтонеточно".
Mash
От пневмонии в год умирают под два млн только в России... Ну вы рисуйте хотя бы логичные цифры...
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