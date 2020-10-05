Коронавирусный сентябрь в Петербурге унёс жизни 5739 человек — это рекорд
Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за сентябрь. В первый месяц осени 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5739.
Как и в случае почти со всеми месяцами этого года, это новый рекорд за последние десять лет наблюдений. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге в сентябре лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2017 году — 5081. А до этого в 2015-м — 5002. Для сравнения: в сентябре 2019 года — 4607 смертей, в сентябре 2018-го — 4624.
В конце августа в Северной столице начали проявляться признаки подъема заболеваемости — в больницы госпитализировли в день до двух сотен человек с коронавирусом и подозрением на него, 80% профильных коек для взрослых оказались заняты, среди них было много тяжелых больных, в том числе пенсионеров. А 5 октября в Смольном на фоне 407 заболевших за сутки заявили, что число госпитализаций с коронавирусом за неделю в Петербурге выросло на 17%. В 13 взрослых и в одном детском стационарах Северной столицы развёрнуты 4640 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом. Не занята 671 койка.