Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за август. В последний месяц лета 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5253.

Это рекорд за последние десять лет. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2018 году — 5015. А до этого в 2011-м — 5017. Аналогичные рекорды были зафиксированы в мае, июне и июле.

Тем временем «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино. Если весной, когда там только разрешили хоронить умерших от COVID-19, фотографы наблюдали около 30 могил, то теперь насчитали минимум 250. При этом сами кладбища больше не показывают всей картины, так как в конце мая родственникам разрешили захоранивать жертв коронавируса рядом с родными.