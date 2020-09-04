Коронавирус устроил в Петербурге самый смертоносный август за 10 лет. Показываем фото с кладбища
Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за август. В последний месяц лета 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5253.
Это рекорд за последние десять лет. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2018 году — 5015. А до этого в 2011-м — 5017. Аналогичные рекорды были зафиксированы в мае, июне и июле.
Тем временем «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино. Если весной, когда там только разрешили хоронить умерших от COVID-19, фотографы наблюдали около 30 могил, то теперь насчитали минимум 250. При этом сами кладбища больше не показывают всей картины, так как в конце мая родственникам разрешили захоранивать жертв коронавируса рядом с родными.
Напомним, что в конце августа в Северной столице начали госпитализировать в день до двух сотен человек с коронавирусом и подозрением на него, 80% профильных коек для взрослых заняты, много тяжелых больных, в том числе пенсионеров. Смольный активно готовится ко второй волне и обсуждает возможные запреты.