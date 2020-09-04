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04.09.2020 19:31
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Коронавирус устроил в Петербурге самый смертоносный август за 10 лет. Показываем фото с кладбища

Комитет по делам записи актов гражданского состояния опубликовал статистику по смертям за август. В последний месяц лета 2020 года их в Петербурге зарегистрировали 5253.

Это рекорд за последние десять лет. В статистике на сайте КЗАГС число смертей в Петербурге лишь несколько раз переходило отметку в пять тысяч. В последний раз в 2018 году — 5015. А до этого в 2011-м — 5017. Аналогичные рекорды были зафиксированы в мае, июне и июле.

Тем временем «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино. Если весной, когда там только разрешили хоронить умерших от COVID-19, фотографы наблюдали около 30 могил, то теперь насчитали минимум 250. При этом сами кладбища больше не показывают всей картины, так как в конце мая родственникам разрешили захоранивать жертв коронавируса рядом с родными.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напомним, что в конце августа в Северной столице начали госпитализировать в день до двух сотен человек с коронавирусом и подозрением на него, 80% профильных коек для взрослых заняты, много тяжелых больных, в том числе пенсионеров. Смольный активно готовится ко второй волне и обсуждает возможные запреты.

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Комментарии (11)

SlawaPiter
Это вместе с ихтамнетами?
Obseerv
Чтобы написать интересную новость по ковиду - почитайте новую методичку минздрава по его ЛЕЧЕНИЮ, из двухсот страниц на статью точно хватит!
Вячеслав Рогожин
А вот Москва маринует записи уже четвертый месяц - с апреля никаких новых данных: https://data.mos.ru/opendata/7704111479-dinamika-registratsii-aktov-grajdanskogo-sostoyaniya?pageNumber=13&versionNumber=3&releaseNumber=42
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