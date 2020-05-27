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27.05.2020 18:45
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Жертв коронавируса в Петербурге разрешат хоронить рядом с родственниками

По согласованию с главным врачом Санкт-Петербурга Наталией Башкетовой с 28 мая в городе снимают ряд ограничений на захоронение людей, умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

«Согласно регламенту, захоронение может проводиться на специально отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское, также разрешается захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ», — говорится в сообщении.

Однако во время церемонии необходимо будет соблюдать необходимые меры безопасности, «установленные для случаев, когда есть подозрение на инфекционное заболевание».

Ранее для захоронения граждан с установленным диагнозом COVID-19 выделили два кладбища: Илики и Новое Колпинское. Петербург был охвачен похоронной неразберихой. Администрация Санкт-Петербурга подтвердила существующий в городе запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза — 19 мая. Запрет на прощание с умершим по любой причине содержался в предписании главы регионального Роспотребнадзора, но документ не был опубликован. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга опубликовал согласованные с Роспотребнадзором правила кремации.

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