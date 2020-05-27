Жертв коронавируса в Петербурге разрешат хоронить рядом с родственниками

По согласованию с главным врачом Санкт-Петербурга Наталией Башкетовой с 28 мая в городе снимают ряд ограничений на захоронение людей, умерших от новой коронавирусной инфекции или с подозрением на нее. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

«Согласно регламенту, захоронение может проводиться на специально отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское, также разрешается захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ», — говорится в сообщении.