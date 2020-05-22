Под куполом в крематории. Смольный рассказал, как будут прощаться с умершими во время эпидемии

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга опубликовал согласованные с Роспотребнадзором «рекомендации для проведения процедуры прощания в Петербурге с соблюдением требований эпидемической безопасности».

Как следует из разосланного 22 мая сообщения, конкретные правила разработаны только для тех, кто согласен на кремацию:

- Для прощания с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 выделен средний зал крематория. На прощание отводится 10 минут.



- Церемонии разрешены при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5-2,0 метров. В зале будет нанесена разметка для ее соблюдения.

- На одного человека отводится порядка 3 кв. метров площади, в случае организации в зале обряда отпевания — порядка 5 кв. метров.

- Для церемоний прощания могут быть переоборудованы другие залы крематория.

- Участники церемонии должны использовать маски и перчатки.

- Прямой контакт с телом умершего запрещен.

- Над постаментом с телом умершего в гробу будет установлен герметичный купол, не допускающий физическую возможность контакта с телом умершего. Гроб при этом будет открыт.

- Зал для прощания имеет отдельный вход и выход, что позволит прибывающим на церемонии прощания не пересекаться друг с другом.

- Тело умершего будет подаваться из изолированного технологического помещения, что тоже исключает его контакт с прибывшими в крематорий.

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле также приводит слова генерального директора Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Ритуальные услуги» Андрея Грачева, который заявил, что Санкт-Петербургский крематорий работает в штатном режиме. Кремация происходит в день оформления, урна с прахом выдается через 5 дней. В среднем кремируют до 150 тел в сутки.



Для кремации тех, у кого был установлен диагноз COVID-19, выделен отдельно стоящий цех №2. Ритуальные церемонии прощания при этом запрещены. Такие же условия распространяются на те случаи, где есть подозрение на инфицирование коронавирусом. Доставка таких тел на кладбище или в крематорий осуществляется спецтранспортом ГУП «Ритуальные услуги». Для этого выделено 14 автомобилей.

Для прощания на кладбищах купола не предусмотрено. Ранее Смольный объявил, что вновь разрешены ритуальные церемонии «с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID-19 в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не были перепрофилированы для лечения вирусных инфекций».

Эти долгожданные заявления Смольного призваны стать исчерпывающими, так как Петербург охвачен похоронной неразберихой. Однако в самом конце комитет по промышленности приводит слова директора ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» Андрея Молдованова, согласно которым на Новом Колпинском городском кладбище и кладбище Илики выделены специальные участки для захоронения граждан с установленным диагнозом COVID-19. На сегодняшний день, сказал Молдованов 22 мая, там в общей сложности похоронен 71 человек.

