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19.05.2020 19:45
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«Ситуация требует определить условия». Смольный выпустил разъяснение в связи с ужесточением правил похорон в Петербурге

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила существующий в городе запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза.

Официальный релиз направлен в редакции городских СМИ вечером 19 мая. В нем отмечается, что «организации, занятые в сфере оказания ритуальных услуг, неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования».

«Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — говорится в сообщении Смольного.

Как следует из разъяснения, в настоящее время администрация Петербурга пытается договориться с главным санитарным врачом Натальей Башкетовой и определить «порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил».

В сообщении пресс-службы губернатора также указано, что для церемоний, исключающих личное прощание родственников с покойным, сейчас приспосабливают один залов городского крематория. В разъяснении содержится намек, что не все так запретно: «На кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет».

Запрет на прощание с умершим по любой причине (не только COVID-19) содержится в предписании главы регионального Роспотребнадзора. Оно было направлено в адрес Смольного 8 мая и меняет один из пунктов основного предписания от 30 марта № 78–00–09/27–0730–2020 «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей». Содержимое остальных пунктов неизвестно, документ не опубликован.

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Комментарии (30)

firma
..администрация Петербурга пытается договориться с главным санитарным врачом... Чего-чего?
Иван Петров
Если проанализировать всё, что мелят Башкетова и Беглов, то в сухом остатке остаётся:
- они не контролируют ситуацию с короновирусом;
- ни одно профильное учреждение не способно определить с приемлемой точностью, от чего скончался человек - от Ковид-19 или от удара молотком по голове;
- ни одно профильное учреждение не способно в приемлемые сроки определить, был ли зарезанный по пьяни гражданин носителем короновируса;
- ни один из чиновников Смольного не в состоянии ответить на вопрос - является ли тело умершего от Ковид-19 угрозой заражения после погребения;
- чиновникам бегловской администрации наплевать на жителей города - они берегут свои задницы и действуют по принципу "Как бы чего не вышло..."

Вывод - такая власть профнепригодна и петербуржцам-ленинградцам НЕ НУЖНА!
261180911
Ради безопасности можно и ужесточить правила похорон,в конце концов мёртвым уже ничего не нужно,а живым важно стараться остаться здоровыми.
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