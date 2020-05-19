«Ситуация требует определить условия». Смольный выпустил разъяснение в связи с ужесточением правил похорон в Петербурге

«Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — говорится в сообщении Смольного.

Официальный релиз направлен в редакции городских СМИ вечером 19 мая. В нем отмечается, что «организации, занятые в сфере оказания ритуальных услуг, неукоснительно соблюдают санитарно-эпидемические нормы и требования».

Администрация Санкт-Петербурга подтвердила существующий в городе запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими — вне зависимости от диагноза.

Как следует из разъяснения, в настоящее время администрация Петербурга пытается договориться с главным санитарным врачом Натальей Башкетовой и определить «порядок участия в прощальных церемониях при соблюдении необходимых противоэпидемиологических норм и правил».



В сообщении пресс-службы губернатора также указано, что для церемоний, исключающих личное прощание родственников с покойным, сейчас приспосабливают один залов городского крематория. В разъяснении содержится намек, что не все так запретно: «На кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет».



Запрет на прощание с умершим по любой причине (не только COVID-19) содержится в предписании главы регионального Роспотребнадзора. Оно было направлено в адрес Смольного 8 мая и меняет один из пунктов основного предписания от 30 марта № 78–00–09/27–0730–2020 «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей». Содержимое остальных пунктов неизвестно, документ не опубликован.

