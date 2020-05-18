Информацией о том, что гробы закрываются, с «Фонтанкой» 18 мая поделились читатели. Согласно присланным в редакцию документам, императив главы Роспотребнадзора поступил в Смольный десять дней назад, и на прошлой неделе доведен до исполнителей — главам комитета по здравоохранению, ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».

«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание - «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».

Ни на одном из официальных ресурсов эта информация не доведена до сведения граждан, поэтому им приходится кормиться слухами. «С завтрашнего дня морги закрывают. Крематорий закрыт для прощаний с прошлой недели. Родственники не могут проститься со своими почившими родными», - написал читатель Иван.



В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» пояснили, что о закрытии моргов речи не идет, они продолжат работать штатно. А вот закрытый гроб теперь обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП или пьяной драке. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», - сказала оператор.



По состоянию на 18 мая, Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала заражений от трупа инфицированного коронавирусом. В предположительной форме месяц назад сообщалось об инциденте в Бангкоке. При этом авторы научного «Журнала судебной и юридической медицины» изначально не исключали, что судмедэксперт мог заразиться не на рабочем месте, а через 10 дней и вовсе извинились за ошибку и заявили, что их неправильно поняли.

