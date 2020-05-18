«Даже если от поножовщины». В Петербурге запрещено прощание с покойными - вне зависимости от установленного диагноза
Главный санитарный врач Петербурга ужесточила похоронные правила для горожан. До особого распоряжения родственники не смогут проститься с близкими, даже если те умерли в результате несчастного случая или насилия.
Информацией о том, что гробы закрываются, с «Фонтанкой» 18 мая поделились читатели. Согласно присланным в редакцию документам, императив главы Роспотребнадзора поступил в Смольный десять дней назад, и на прошлой неделе доведен до исполнителей — главам комитета по здравоохранению, ГУП «Ритуальные услуги» и ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела».
«Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза», - говорится в предписании санврача Натальи Башкетовой. Основание - «в связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в городе Санкт-Петербурге».
Ни на одном из официальных ресурсов эта информация не доведена до сведения граждан, поэтому им приходится кормиться слухами. «С завтрашнего дня морги закрывают. Крематорий закрыт для прощаний с прошлой недели. Родственники не могут проститься со своими почившими родными», - написал читатель Иван.
В справочной службе ГУП «Ритуальные услуги» «Фонтанке» пояснили, что о закрытии моргов речи не идет, они продолжат работать штатно. А вот закрытый гроб теперь обязателен для всех покойников, даже если человек погиб в ДТП или пьяной драке. «Тела же все равно находятся все вместе (в морге), это для вашей же безопасности», - сказала оператор.
По состоянию на 18 мая, Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала заражений от трупа инфицированного коронавирусом. В предположительной форме месяц назад сообщалось об инциденте в Бангкоке. При этом авторы научного «Журнала судебной и юридической медицины» изначально не исключали, что судмедэксперт мог заразиться не на рабочем месте, а через 10 дней и вовсе извинились за ошибку и заявили, что их неправильно поняли.
Ранее Наталья Башкетова предписывала хоронить в закрытых гробах только умерших от COVID-19. Это следует из ее директивы от 24 апреля, которой она меняла предыдущее требование, где, вероятнее всего, содержалось положение о погребении в цинковых гробах умерших в результате подтвержденного или гипотетического диагноза COVID-19.
Допущение «Фонтанки» основано на том, что документ «Предписание главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу от 30 марта № 78-00-09/27-0730-2020 «О проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» полностью не опубликован. Молчание властей и противоречивость информации мучает тех, кто пытается достойно проститься с близким. В петербургском суде зарегистрировано первое дело о защите гарантированного права на погребение.