Эргашев: Число госпитализаций с коронавирусом за неделю в Петербурге выросло на 17%, больница Святителя Луки возобновила приём пациентов

«Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается — число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких», — отметил Эргашев.

Больница Святителя Луки возобновила приём ковидных пациентов из-за роста заболеваемости в Петербурге. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

По данным комитета, за последние сутки в больницы Петербурга поступили 222 пациента с коронавирусом.



«Число госпитализаций за последнюю неделю увеличилось на 17%. В связи с чем принято решение о возобновлении приема больных с COVID-19 в больницу Святителя Луки в соответствии с разработанным оперативным планом», — отметили в пресс-службе.



На данный момент в 13 взрослых и в одном детском стационарах Северной столицы развёрнуты 4640 коек для госпитализации пациентов с коронавирусом. Не заняты 671 койка.



1 октября стало известно, что ковидное отделение на 165 коек в больнице Святителя Луки обойдётся в полмиллиарда.



Петербург на 5 октября преодолел важную отметку в 400 заболевших. Общее число заболевших в Петербурге составляет уже 44 765.

