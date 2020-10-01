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01.10.2020 17:07
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Создание ковидного отделения в больнице Святителя Луки обойдется в полмиллиарда. Оно рассчитано на 165 коек

Управление строительными проектами заключило контракт на сооружение отделения для COVID-пациентов в больнице Святителя Луки. Ранее сообщалось, что ее не станут перепрофилировать под коронавирус целиком.

Контракт размещен 30 сентября, подрядчиком выступает ООО «Элин Альфа». Стоимость — 521 млн рублей. 80% выплачиваются сразу в виде аванса, работы надо закончить до 21 декабря. Целью проекта на Чугунной улице называют «создание современного отделения с максимальной эффективностью для лечения больных с COVID-19». Всего в нем будет 5 этажей, по которым распределят 165 коек, 70% фонда должны быть обеспечены кислородом.

«Элин Альфа» — московская компания, выручка которой за прошлый год превысила 3,5 млрд рублей, при этом контрактов было заключено на 9,2 млрд. В 2020 году подрядчик уже обзавелся договорами на 4,5 млрд, правда, основной объем — это строительство ледовой арены в Новосибирске, да и в целом по объемам большая часть работ относится к спортивной тематике. Тем не менее это не первый заход «Элин Альфа» на Чугунную: в прошлом году компания подрядилась делать надстройку на пятом этаже. Учредителем компании является Алексей Мочалов.

Ранее стало известно, что больница Святителя Луки пополнит число петербургских стационаров, где возвращают приём больных COVID-19. При этом целиком перепрофилировать ее не будут. В прошлый раз она начала прием ковид-пациентов в середине июня и проработала с ними чуть больше месяца.

За последние сутки в Петербурге выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. «Фонтанка» поговорила с проректором СПбПУ Алексеем Боровковым; он руководит рабочей группой, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса. По его словам, Петербург побил июньский рекорд по активным больным, и это повод зафиксировать вторую волну пандемии. О том, как он оценивает пандемические перспективы и готовность коечного фонда Петербурга, — читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

260578211
Беглов, закрывай фудкорты в ТРЦ и кинотеатры. Никто там не соблюдает масочно перчаточный режим, никто там это не контролирует. Скоро в городе все больницы будут заполнены ковидными.
Cveta
Это конечно хорошо, но почему нельзя было начать строить еще в начале лета хотя бы, ведь про начало второй волны в сентябре все усердно говорили еще в мае. За лето можно было построить и сейчас не закрывать больницы на ковид.
Greedleak
Был сегодня в «лукЕ», строительная жизнь бьет ключом, отовсюду раздается стук отбойных молотков и иностранная речь. Правда, с госпитализацией (по направлению районной поликлиники) пролетел как фанера над Парижем, посоветовали позвонить минимум через месяц. Вот у меня вопрос к Горздраву, за каким бесом ставить в программном обеспечении данное учреждение в список организаций, оказывающих оперативное лечение, если заранее знаете, что б-ца запланирована как ковидная?
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