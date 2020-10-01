Создание ковидного отделения в больнице Святителя Луки обойдется в полмиллиарда. Оно рассчитано на 165 коек

Контракт размещен 30 сентября, подрядчиком выступает ООО «Элин Альфа». Стоимость — 521 млн рублей. 80% выплачиваются сразу в виде аванса, работы надо закончить до 21 декабря. Целью проекта на Чугунной улице называют «создание современного отделения с максимальной эффективностью для лечения больных с COVID-19». Всего в нем будет 5 этажей, по которым распределят 165 коек, 70% фонда должны быть обеспечены кислородом.

Управление строительными проектами заключило контракт на сооружение отделения для COVID-пациентов в больнице Святителя Луки. Ранее сообщалось, что ее не станут перепрофилировать под коронавирус целиком.

«Элин Альфа» — московская компания, выручка которой за прошлый год превысила 3,5 млрд рублей, при этом контрактов было заключено на 9,2 млрд. В 2020 году подрядчик уже обзавелся договорами на 4,5 млрд, правда, основной объем — это строительство ледовой арены в Новосибирске, да и в целом по объемам большая часть работ относится к спортивной тематике. Тем не менее это не первый заход «Элин Альфа» на Чугунную: в прошлом году компания подрядилась делать надстройку на пятом этаже. Учредителем компании является Алексей Мочалов.



Ранее стало известно, что больница Святителя Луки пополнит число петербургских стационаров, где возвращают приём больных COVID-19. При этом целиком перепрофилировать ее не будут. В прошлый раз она начала прием ковид-пациентов в середине июня и проработала с ними чуть больше месяца.



За последние сутки в Петербурге выявили 285 новых случаев заражения коронавирусом. «Фонтанка» поговорила с проректором СПбПУ Алексеем Боровковым; он руководит рабочей группой, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса. По его словам, Петербург побил июньский рекорд по активным больным, и это повод зафиксировать вторую волну пандемии. О том, как он оценивает пандемические перспективы и готовность коечного фонда Петербурга, — читайте в материале «Фонтанки».

