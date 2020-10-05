Петербург поставил новый осенний антирекорд по заболевшим коронавирусом. Число новых случаев перевалило за 400

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает ухудшаться. В городе за минувшие сутки зафиксировали уже 407 новых случаев, днем ранее насчитали 392 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба от 5 октября.

Случаи коронавируса за прошедший день были зафиксированы во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Всего за сутки насчитали новых 10 888 заболевших. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 3537. Петербург удерживает вторую строчку.