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05.10.2020 10:36
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Петербург поставил новый осенний антирекорд по заболевшим коронавирусом. Число новых случаев перевалило за 400

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает ухудшаться. В городе за минувшие сутки зафиксировали уже 407 новых случаев, днем ранее насчитали 392 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба от 5 октября.

Случаи коронавируса за прошедший день были зафиксированы во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Всего за сутки насчитали новых 10 888 заболевших. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 3537. Петербург удерживает вторую строчку.

В петербургском оперативном штабе рассказали о 13686 тестах на коронавирус, которые были проведены за последний день. Под медицинским наблюдением в городе остаются 2470 горожан. Общее число заболевших в Петербурге составляет уже 44 765.

С начала пандемии в России выявили 1 225 889 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,9 миллиона), Индии (6,6 миллиона) и США (7,4 миллиона). Большинство заболевших россиян (982 324) вылечились, а летальных исходов зафиксировали 21 475.

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Комментарии (20)

Олюшка_412
Занятно, в субботу 28782 тест и 302 заболевших, сегодня 13686 тестов и 407 заболевших... Подозрительно. А фигли настолько снижать количество тестов, если идёт рост заболеваемости? Чтобы не получить тыщу заболевших? В Китае уже все население бы поголовно проверили.
Pilat
Я так понимаю, пока весь город, точне вся страна, не переболеет ковидом, ковидотрицалы не успокоются.
Надеюсь, они в результате этой эпидемии перемрут.
Ну а вакцинация кончено начнется тогда, когда она уже будет никому не нужна.
В нашей школе, больны и дети и учителя. В классах, где обнаружен ковид, дети учатся отдельно из класса выходить нельзя - заражают друг друга.
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