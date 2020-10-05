Петербург поставил новый осенний антирекорд по заболевшим коронавирусом. Число новых случаев перевалило за 400
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге продолжает ухудшаться. В городе за минувшие сутки зафиксировали уже 407 новых случаев, днем ранее насчитали 392 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба от 5 октября.
Случаи коронавируса за прошедший день были зафиксированы во всех российских регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Всего за сутки насчитали новых 10 888 заболевших. Москва остается лидером по ежедневному приросту с 3537. Петербург удерживает вторую строчку.
В петербургском оперативном штабе рассказали о 13686 тестах на коронавирус, которые были проведены за последний день. Под медицинским наблюдением в городе остаются 2470 горожан. Общее число заболевших в Петербурге составляет уже 44 765.
С начала пандемии в России выявили 1 225 889 случаев COVID-19. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,9 миллиона), Индии (6,6 миллиона) и США (7,4 миллиона). Большинство заболевших россиян (982 324) вылечились, а летальных исходов зафиксировали 21 475.