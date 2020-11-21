Киев может пролонгировать закон об особом статусе Донбасса. Но исключить из него «формулу Штайнмайера»

Закон Украины об особом статусе Донбасса, вероятнее всего, будет продлен, однако «формула Штайнмайера», которая регулирует порядок вступления закона в силу, исключена. Об этом 21 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишут РИА Новости.

«Скорее всего, мы его пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера», - цитирует агентство Арестовича.

Напомним, эта формула, названная по фамилии ее автора, на тот момент главы МИД ФРГ, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу, а также проведение новых выборов под контролем ОБСЕ. Закон об особом статусе Верховная Рада приняла еще в 2014 году, но в действие он так и не вступил.