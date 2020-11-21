FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +4
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Киев может пролонгировать закон об особом статусе Донбасса. Но исключить из него «формулу Штайнмайера»

Закон Украины об особом статусе Донбасса, вероятнее всего, будет продлен, однако «формула Штайнмайера», которая регулирует порядок вступления закона в силу, исключена. Об этом 21 ноября заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, пишут РИА Новости.

«Скорее всего, мы его пролонгируем, но без включенной «формулы Штайнмайера», - цитирует агентство Арестовича.

Напомним, эта формула, названная по фамилии ее автора, на тот момент главы МИД ФРГ, а ныне президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, предполагает предоставление особого статуса Донбассу, а также проведение новых выборов под контролем ОБСЕ. Закон об особом статусе Верховная Рада приняла еще в 2014 году, но в действие он так и не вступил.

При этом в мае 2020 года в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что закрепление в Конституции особого статуса Донбасса исключено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

bluxer
какое нам дело до этого киева. может, не может...
kоt-obormot
Ау, где вы там все херои даунбасса? Разбежались по своим теплым щелям. А столько было решительности - поехать воевать за "РусськеМир". в далеком 2014. Теперь правда у них разбитые дома, а вы все уже про них забыли. Что там у вас на сегодняшней повестке? Трамп, Сирия, Грузия, Карабах?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний