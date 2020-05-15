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15.05.2020 00:45
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Офис президента Украины: Особый статус для Донбасса исключён

Один из основополагающих пунктов так называемых "Минских соглашений" - дорожной карты по решению военного конфликта на Юго-Востоке Украины, а именно, предоставление особого конституционного статуса территориям Донбасса - выполнен не будет. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

В нём сообщается о том, что представители украинской власти во время переговоров контактной группы по урегулированию конфликта 13-14 мая исключили возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны. Они прошли в видеорежиме.

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, ДНР и ЛНР – прим.ред.) в Конституции Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса президента.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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Комментарии (2)

avtech
не буде так не будет, не будет у украины донбасса и все
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