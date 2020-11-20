FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.01р90.26р
Что закрыто в СПБ с 16 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Готов разобраться в ручном режиме с каждой». Эргашев пообещал следить за оперативностью тестов на ковид в лабораториях Петербурга

Вице-губернатор Олег Эргашев пообещал персонально контролировать каждую лабораторию, где тесты на COVID-19 будут делать дольше 48 часов.

«Я готов разобраться в ручном режиме с каждой из этих лабораторией, где это будут делать дольше», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 ноября.

Ранее чиновник заявил, что планируется наращивать их мощности и перевести на круглосуточный режим работы. Но через неделю или месяц городу удастся удвоить число тестов в сутки, Эргашев сказать затруднился.

«Фонтанка» рассказывала, что из-за задержек результатов тестов в Петербурге люди не могут выйти на работу или узнать о своем здоровье по месяцу и даже более. Еще недавно срок получения результатов тестов у некоторых пациентов превышал 10 дней. По новым правилам Роспотребнадзора, исследование на коронавирус теперь должно проводиться за 48 часов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Anatolevich
«Готов разобраться в ручном режиме с каждой».

И кто кидал камень в Дзюбу?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний