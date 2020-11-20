«Готов разобраться в ручном режиме с каждой». Эргашев пообещал следить за оперативностью тестов на ковид в лабораториях Петербурга

Вице-губернатор Олег Эргашев пообещал персонально контролировать каждую лабораторию, где тесты на COVID-19 будут делать дольше 48 часов.
«Я готов разобраться в ручном режиме с каждой из этих лабораторией, где это будут делать дольше», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 ноября.
Ранее чиновник заявил, что планируется наращивать их мощности и перевести на круглосуточный режим работы. Но через неделю или месяц городу удастся удвоить число тестов в сутки, Эргашев сказать затруднился.
«Фонтанка» рассказывала, что из-за задержек результатов тестов в Петербурге люди не могут выйти на работу или узнать о своем здоровье по месяцу и даже более. Еще недавно срок получения результатов тестов у некоторых пациентов превышал 10 дней. По новым правилам Роспотребнадзора, исследование на коронавирус теперь должно проводиться за 48 часов.