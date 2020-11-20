«Готов разобраться в ручном режиме с каждой». Эргашев пообещал следить за оперативностью тестов на ковид в лабораториях Петербурга

Вице-губернатор Олег Эргашев пообещал персонально контролировать каждую лабораторию, где тесты на COVID-19 будут делать дольше 48 часов.

«Я готов разобраться в ручном режиме с каждой из этих лабораторией, где это будут делать дольше», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 20 ноября.



Ранее чиновник заявил, что планируется наращивать их мощности и перевести на круглосуточный режим работы. Но через неделю или месяц городу удастся удвоить число тестов в сутки, Эргашев сказать затруднился.