У нас просто закончились патроны. Почему система тестирования на коронавирус в Петербурге работает так, как работает

Как известно, в Петербурге нет дедлайна на получение результатов теста на COVID-19 . Такая норма просто не прописана в официальных документах, регулирующих систему тестирования. «Фонтанка» получила полсотни писем читателей, некоторые из них ждут результатов до 54 дней и месяцами не могут выйти на работу или выписаться из больницы. К концу мая ситуация с тестами в Петербурге усугубилась, хотя Минздрав официально попросил лаборатории ускориться. В приказе министерства говорится, что биоматериал на COVID-19 должен исследоваться не более чем за 48 часов с момента получения пробы, а результаты в медорганизации надо отправлять в течение 24 часов с момента их получения .

В среднем, судя по читательским письмам, сидение на больничном затягивается на месяц, и люди всерьез опасаются из-за этого проблем на работе и снижения дохода. Рекорд — 54 дня на больничном из-за застрявшего где-то результата теста, 33 дня в ожидании результата теста фактически болеющим человеком с симптомами, характерными для COVID-19.

Отрицательные результаты анализов на ковид с самого начала массового тестирования в Петербурге сообщать было не принято. При сдаче мазка в поликлинике с 17 марта говорили: «Если что, вас найдут» . Но без официального отрицательного ответа люди не могут выписаться из больниц, закрыть листки нетрудоспособности и выйти на работу, записать детей в детский сад.

«Фонтанка» рассказывала, как из-за задержки результатов теста на коронавирус новорожденных мальчиков-двойняшек не могут выписать из больницы к маме . После публикации все разрешилось практически мгновенно, и дети отправились домой . Но это далеко не единственная история, когда у людей возникают серьезные проблемы из-за некорректной работы системы тестирования на коронавирус в Петербурге.

С 24 мая по 31 мая «Фонтанка» проанализировала 52 обращения читателей и направила в общей сложности пять официальных запросов информации в петербургское управление Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и в комитет по здравоохранению. Первый комплект вопросов ушел в ведомства 25 мая, второй — 28 мая. По состоянию на 1 июня частичный ответ получен только от комитета по здравоохранению.

В то же время в письмах читателей есть истории о том, как предписание Роспотребнадзора получали люди, чьи тесты по факту были отрицательными — просто система обмена информацией между лабораториями и ведомством давала сбой.

А если фактически болеющий человек не получает ответ с положительным результатом теста, то не получит и предписания о самоизоляции. И, сам того не подозревая, может стать распространителем инфекции.

Обратная сторона некорректно работающей в городе системы тестирования — дискредитация данных по выявленным случаям коронавируса в Петербурге. Люди, которые по факту переболели с полным набором коронавирусных симптомов (иногда — целыми семьями), не имея возможности сдать тест или получить его результат, оказываются за бортом официальной статистики.

Но кроме основного документа, есть еще приложения к нему. В них, в частности, прописано, что биоматериал по всем положительным и сомнительным результатам городские лаборатории должны передавать на проверку в лабораторию Роспотребнадзора на Оборонной улице . Причина: лаборатория Роспотребнадзора — единственная в городе имеет право на работу с возбудителями II группы патогенности (СПИД, чума и т. п.). Остальные лаборатории, где обрабатывают коронавирусные тесты, имеют разрешение на III–IV группы патогенности. Уже в середине мая проблемы с задержками результатов тестов в городе были очевидны, но в управлении Роспотребнадзора подчеркивали, что это не из-за перегруженности их лаборатории . В это же время была достигнута договоренность, что тесты, которые делают в 40-й больнице, 31-й больнице и частной лаборатории «Хеликс», принимаются без подтверждения на Оборонной.

Об одном из них, за номером 298-р от 6 мая, подробно писал «Доктор Питер», так как после его вступления в силу у некоторых категорий пациентов официально перестали брать тесты на коронавирус .

Порядок тестирования населения на коронавирус в Петербурге прописан в распоряжениях комитета по здравоохранению, которые доводятся до руководства медучреждений, но официально не публикуются. Как стало известно «Фонтанке», такие распоряжения выходят едва ли не каждую неделю, меняясь в зависимости от развития ситуации в городе.

В распоряжении 298-р также были прописаны так называемые «группы приоритетности». Анализы самых «приоритетных» решили отдавать напрямую в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (та самая лаборатория на Оборонной), менее «приоритетных» — в лаборатории из списка, указанного в приложении «Маршрутизация биологического материала из государственных учреждений здравоохранения для проведения лабораторных исследований на COVID-19». В списке от 6 мая таких лабораторий было всего 13 штук. Официально неоднократно сообщалось, что в городе порядка 30 лабораторий выполняют тестирование на ковид. Однако есть нюанс. По состоянию на 6 мая в городе числилось 26 медорганизаций, в том числе федерального подчинения, которые имели право обрабатывать коронавирусные анализы, но — только в отношении своих пациентов. Все остальные мазки, собранные в 18 районах Петербурга, отправлялись в 13 лабораторий в городских больницах и поликлиниках. Единственное в этом перечне учреждение федерального подчинения — НИИ гриппа имени Смородинцева.

Как стало известно «Фонтанке», 18 мая городское управление Роспотребнадзора по Петербургу провело селекторное совещание, в ходе которого лабораториям сообщили, что больше управление не будет снабжать их даже тест-системами. 19 мая новый порядок был закреплен в постановлении петербургского комитета по здравоохранению об организации тестирования на коронавирус за номером 331-р. «Приобретение тест-систем, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, осуществляется медицинскими организациями, имеющими лаборатории, работающие с возбудителями инфекционных заболеваний человека III–IV группы патогенности, самостоятельно», — говорится в документе. Отчеты о количестве и результатах проведенных исследований лаборатории должны ежедневно направлять в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и в «Медицинский информационно-аналитический центр».

И здесь нужно разъяснение технического характера. В основе тест-системы «Вектор» — анализ ПЦР (полимеразная цепная реакция), то есть определение в образце ДНК нужной последовательности. В состав тест-системы «Вектор ПЦРрв-2019-nCoV-RG» входят реагенты только для последней стадии исследования, собственно выявления коронавируса. А реагентов для первых двух стадий — обратной транскрипции и экстракции — в наборе нет. То есть уже 6 мая половину реагентов для проведения тестов на коронавирус лаборатории города должны были изыскивать из собственных запасов.

В документе от 6 мая было прописано и то, откуда лаборатории должны брать тест-системы на коронавирус. Тест-системы «Вектор ПЦРрв-2019-nCoV-RG» выдавались медорганизациям Петербурга по одному адресу — в Центре гигиены и эпидемиологии на Волковском проспекте. Причем только на три дня вперед и по предварительной заявке. Отдельно уточнялось, что никакие другие расходные материалы, кроме тест-системы, выдаваться не будут.

К 19 мая список лабораторий, которые могут в Петербурге работать с коронавирусными тестами, увеличился до 29. К нему добавились Кожно-венерологический диспансер №1, НИИ акушерства и гинекологии имени Отта и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии Минздрава. Однако перечень лабораторий, в которые фактически направляются биоматериалы из 18 городских районов, сократился до 12 — из него выбыл НИИ гриппа.



Изменился и подход к категориям «приоритетности» при заборе анализов. Их перетасовали, попутно «потеряв» пару категорий.



Как следует из текста распоряжения комитета по здравоохранению 331-р, непосредственно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» теперь выполняют лабораторные исследования на COVID-19 граждан из групп риска первого уровня приоритета (прибывшие из-за рубежа с симптомами болезни, контактные, лица с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники с симптомами, не исключающими «ковид», и лица с респираторными симптомами из коллективов по длительному уходу (интернаты и пансионаты). К ним добавились анализы контингента, который в более ранних распоряжениях относился к третьей группе приоритетности, — организованные коллективы детей открытого типа при возникновении трех и более случаев заболеваний, не исключающих «ковид». Материалы для анализов, собранные у людей из этих групп, отправляются по четырем сборным пунктам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в зависимости от района забора материала: на улице Отважных, на Ново-Александровской улице, на Моховой и на Серебристом бульваре.



В другие городские лаборатории (которые должны подтверждать свои результаты на Оборонной) отправляются анализы от групп второго уровня приоритета (медработники, имеющие риск инфицирования, один раз в неделю) и «иные контингенты» (бессимптомные контактные, беременные, новорожденные, беспризорные дети и иные лица с признаками острой респираторной инфекции). По сравнению с более ранними распоряжениями из перечня лиц, у которых производится забор биоматериала для анализа на «ковид», исчезли люди старше 65 лет с респираторными симптомами. А еженедельные анализы медработников, рискующих заразиться, понизили в «приоритетности» — до 19 мая их тесты обрабатывались сразу в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».



Есть и еще один интересный нюанс. Согласно содержащейся в распоряжении 331-р таблице, мазок из носоглотки и зева для анализа на COVID-19 должен транспортироваться при температуре 4 градуса Цельсия и может храниться при такой температуре менее 5 дней. Чтобы хранить дольше, его нужно заморозить при температуре минус 70 (сноска — если нет такой возможности, хранить образцы надо при температуре минус 20 градусов Цельсия). Можно предположить, что все те анализы, результаты которых петербуржцы ждут месяцами, находятся сейчас где-то в морозильных камерах и ждут своей очереди.



Не выбросили же их, в самом деле.



Цена вопроса



В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что с 18 мая приобретение тест-систем, официально зарегистрированных на территории Российской Федерации, должно осуществляться медицинскими организациями, имеющими лаборатории, работающие с возбудителями инфекционных заболеваний человека III–IV группы патогенности, самостоятельно. Комитет подготовил проект постановления правительства Санкт-Петербурга «О выделении средств из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на приобретение наборов тест-систем для определения РНК SARS-CoV-2 для лабораторий медицинских организаций, находящихся в ведении комитета по здравоохранению и администраций районов Санкт-Петербурга». «До выхода данного постановление тест-системы приобретаются за счет средств бюджета администраций района и Комитета по здравоохранению, — отметили в комитете. — При расчете потребности использовались тест-системы «Вектор-Бест» и тест-системы ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, которые дают возможность получить результат анализа быстрее и не требуют дополнительного приобретения расходных материалов, по сравнению с тест-системой «Вектор», которая ранее выдавалась городским лабораториям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».



Проект документа, о котором идет речь, был опубликован еще 15 мая. В общей сложности 82 миллиона рублей на закупку тест-систем планируется распределить между 18 лабораториями. Но, пока постановление не вступило в силу, лаборатории начали закупаться самостоятельно. Правда, следов массовых закупок «Фонтанке» обнаружить не удалось. Зато цену вопроса можно примерно прикинуть.



Городская больница № 40 Курортного района должна выполнять анализы для части Приморского (население 565 тысяч человек, нагрузку по нему учреждение делит с Консультативно-диагностической поликлиникой № 1), Курортного (77 тысяч человек) и Кронштадтского (44 тысячи человек) районов. Больница объявила 21 мая закупку из внебюджетных средств у единственного поставщика на 3,38 млн рублей. Контракт на поставку комплектов реагентов, наконечников и зондов-тампонов для противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции получило ООО «ЛабСтар». В закупке — 10 наборов реагентов для выявления РНК коронавирусов и по 20 комплектов реагентов для получения кДНК на матрице РНК и реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала. Стоимость одного набора реагентов 49 тысяч рублей. Он позволяет получить 200 результатов тестов на коронавирус, но к каждому набору нужно докупить по два комплекта реагентов для получения кДНК и выделения РНК/ДНК. В общей сложности один результат обойдется в 320 рублей. Таким образом, одна закупка на 3,38 млн рублей — это всего 2000 результатов.



Как сообщили по телефону в ООО «ЛабСтар», такие же тест-системы компания поставит в поликлиническое отделение № 103, которое обрабатывает мазки на коронавирус из двух густонаселенных районов — Невского (519 тысяч человек) и Красногвардейского (358 тысяч человек).



Еще один производитель тест-систем — московский «Синтол». Как утверждается на сайте компании, ее набор реагентов «ПЦР-РВ-2019-nCov» используют Городская клиническая больница № 31 (по схеме маршрутизации туда отправляются биоматериалы на коронавирус из Калининского района, 538 тысяч жителей) и Детская городская больница № 22 (анализы для Колпинского района, 189 тысяч жителей). Набор реагентов «ПЦР-РВ-2019-nCov-РВ» в стрипованных ПЦР-пробирках, в каждой из которых совмещены реакция обратной транскрипции и ПЦР-РВ, стоит 11 920 рублей, рассчитан на 48 реакций. Набор «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса в реальном времени обойдется в 12 640 рублей, рассчитан на 100 реакций. Прямых контрактов организации с петербургскими медучреждениями на сайте госзакупок нет.



Как сообщили 22 мая в Смольном, с 1 марта по 21 мая в Петербурге было обследовано на коронавирус 524 834 человека. Охват тестирования — 239,5 теста на 100 тыс. человек, «что в 4 раза больше норматива». По данным петербургского Роспотребнадзора на середину мая, в сутки в городе выполняется в среднем 12 660 исследований, из них городскими лабораториями 7 617 и частными — 4 900. В среднем 1222 теста в сутки направляется на подтверждение в лабораторию Роспотребнадзора на Оборонной. Если эти темпы тестирования сохранились, то в сутки в городе должно тратиться около 12 миллионов рублей на обработку тестов — только городскими лабораториями. Рыночные перспективы у компаний, которые производят тесты, есть.



Доказательная база



Пока лаборатории изыскивают внебюджетные средства на закупку тест-систем, а в Смольном думают над конечной цифрой в проекте постановления о выделении средств на них, люди ждут результатов своих анализов по месяцу и больше. Вот лишь некоторые истории читателей «Фонтанки» (все имена и контакты есть в распоряжении редакции), которые оказались в сложной ситуации из-за того, что результаты их коронавирусных мазков где-то застряли. Да, это довольно большой массив текста (а если опубликовать все 52 письма — будет еще больше), но это — живое доказательство того, как на самом деле работает в Петербурге система тестирования на новый коронавирус.



«Сижу дома месяц на больничном, у меня взяли 5 тестов, и нет ни одного результата, по которому врач может меня выписать. Завтра снова придут брать шестой раз тест на коронавирус. Меня никто не лечит, но и не выписывают, так как Роспотребнадзор не передаёт в поликлинику результаты тестов. Я написал на сайте администрации правительства Санкт-Петербурга письма в комитет по здравоохранению, губернатору Беглову, также начальнику поликлиники, которая меня «лечит». И после недели тишины от властей Санкт-Петербурга я написал обо всем в администрацию президента РФ. Но пока сижу дома смотрю в окно».



«У меня и у детей взяли мазки в начале мая, на 25 мая они ещё в работе. 25 мая я сдала в платной лаборатории тест на антитела к ковид-19. По результатам выяснилось, что я переболела. Получается, что мои мазки и мазки моих 3 детей делают уже почти месяц и никак не могут сделать, а тем временем мы успели переболеть коронавирусом всей семьёй. У меня и мужа пневмонии (со всеми признаками коронавируса, в том числе с эффектом «матового стекла»). Всё это время нас никто никак не ограничивал, мы имели полное право передвигаться по городу. И даже 28 мая мазков от 1, 2, 5, 10 и 12 мая нет (по три у каждого ребёнка и два у меня), в лаборатории отвечают, что они ещё исследуются. За это время в моём окружении 7 подтвержденных пневмоний у взрослых (с плюсом по ковид в том числе) и 2 положительных ребёнка с коронавирусом».



«Я 3 мая заболела, и у меня 6 мая взяли тест на коронавирус. 10 мая меня оповестили о «сомнительном» результате, а 11 мая сообщили о «положительном». 12 мая сделали КТ — пневмонию не обнаружили. У моего мужа, как у контактного, взяли тест 10 мая — сегодня 31 мая, результат до сих пор неизвестен! Так же у дочери 15 лет взяли два теста 12 и 19 мая — тоже результатов нет! У нас у всех были одинаковые признаки заболевания: температура, кашель, отсутствие обоняния. Лечились самостоятельно дома. 17 и 19 мая у меня взяли повторные тесты, но опять тишина. Уже около двух недель мы без каких-либо симптомов заболевания под домашним «арестом» и без результатов тестов! Сказали, что мы будем свободны после двух моих отрицательных тестов, но это может затянуться надолго! А если один из тестов будет опять положительным, то мы опять останемся дома, а я гипертоник, мне нужна консультация кардиолога и невропатолога. 24 мая у меня был гипертонический криз, по приезде скорая сообщила, что отвезет меня в центр по коронавирусу, так как есть данные лишь о положительном тесте. Пришлось отказаться. Мы хотим знать, больны ли мы, если да, то нас надо лечить, если нет, то отменить наш «арест». Почему не выдаются результаты больше 20 дней? Сколько ещё нас будут держать в неведении? Мне необходимо лечить свои хронические заболевания. Лаборатория, которая не предоставляет результаты, находится на Оборонной, 35. Наша поликлиника 102 Приморского р-на сама пишет туда письма, но ответа ноль. Участковый терапевт сообщил, что таких, как мы, очень много».



«В Мариинской больнице меня заразили ковидом в начале мая. С того момента сдал уже 7 бесплатных тестов и 1 платный тест на ковид-19. Платный дал положительный результат через день, причем проверили его потом повторно, и он тоже дал +. По бесплатным тестам нет никакой информации, поликлиника не получает результаты, а врач не может выписать меня, пока не будет 2 отрицательных теста. Теперь ко мне приезжают каждые несколько дней делать мазки, а результаты по ним неизвестно, где и когда будут. Гоняют бригады, держат здоровых людей на больничном. Причем сами бригады жалуются и рассказывают про аналогичные случаи, что тестов делают великое множество, а результатов по ним не присылают».



«С мужем ждём отрицательных результатов от 06 мая, 08 мая, 15 мая. На больничном уже больше месяца, болели легко, без результатов не закрывают больничный и не выпускают из карантина (сидим в квартире). Писала в Роспотребнадзор и комздрав, комздрав переслал жалобу в районную администрацию и Роспотребнадзор. И тишина. «Центр гигиены и эпидемиологии» письменно ответил, что в силу большой загрузки сроки выполнения анализов увеличены».



«У меня подтверждённый ковид (анализ от 28 апреля), сообщили о положительном результате 06 мая, продлили больничный ещё на 2 недели. Роспотребнадзор 9 мая по телефону сообщил о том, что есть постановление в отношении меня об изоляции, и теперь необходимо дождаться двух отрицательных результатов тестов, чтобы меня выписали. 08 мая сделали повторный тест, потом 14 и 15 мая. И до сих пор нет результатов, больничный снова продлили. Получается, я вынуждена сидеть дома в изоляции, хотя фактически я здорова! Заведующий Юнтоловским отделением общей врачебной практики объясняет мне, что на его запросы Роспотребнадзор отвечает, что мои анализы ещё в работе. Завтра уже будет 17-й день с даты мазка(от 08 мая) и 31-й день моего больничного».



«Я болeла COVID-19. И вот уже 54-й день меня не могут выписать. Я сдавала мазки в поликлинике от 8 и 9 мая, и до сих пор они не пришли, а без этих ответов они не могут меня выписать. Я обращалась в комитет здравоохранения, в Роспотребнадзор, но они все молчат. Лаборатория, где делают исследования, говорит, что все в работе».



«Ждём результатов более 33 дней. Я почувствовала недомогание 22 апреля на работе, вечером поехала к дежурному врачу в поликлинику 56 Фрунзенского р-на. Симптомы: температура 37,9, кашель, боль в груди (жжение), повышенное давление и отсутствие запаха и вкуса. Меня принял врач в отдельном боксе. Осмотрел, опросил и взял мазок на коронавирус. Назначил симптоматическое лечение и отправил домой. Следующая явка 27 апреля. 27 апреля мне пришла с работы информация о том, что у одного из сотрудников, заболевшего, пришёл положительный тест. Я пришла на приём к врачу и сообщила об этом. Врач взяла ещё один мазок на коронавирус. Сказала сидеть дома на карантине. 28 апреля у моего мужа и дочери появились те же симптомы, и я вызвала им врачей: взрослого и детского. Им взяли мазки и сказали находиться дома. 04 мая с работы пришла информация о втором заболевшем с ковид. Дальше все врачи про нас благополучно забыли. Я одолевала звонками поликлинику, в надежде получить результаты анализов. Нет результатов. Муж переносил заболевание хуже, и родители настояли на КТ. Он сделал КТ платно, диагноз: двухсторонняя вирусная пневмония, 25% поражения легких. В клинике сказали вызвать врача на дом, что мы и сделали. 12 мая врач выписала мужу антибиотики, мне поставила диагноз — трахеит и тоже выписала антибиотики. 14 мая мне сделали рентген, по которому мне поставили диагноз — атипичная пневмония, в левом легком затемнение 30 мм. Далее 15 мая мужу позвонили из поликлиники и сообщили, что у него пришёл анализ положительный от 28 апреля (прошло 18 дней!). Мои же результаты, как сообщили в поликлинике, — ещё в работе (прошло 33 дня с первого забора и 29 дней со второго). Притом в поликлинике детской говорят, что если нет информации, значит, отрицательный. Мы ещё с 27 апреля изолировались самостоятельно от всех своих близких. Консультируемся у платных московских врачей по видеосвязи».



«Моя дочь 2002 года рождения, с синдромом Аспергера, кардиостимулятором и рядом патологий, которые требуют наблюдения специалистов, уже месяц не может выписаться из больницы. В связи с взрослением у нее бывают кризисы, она лежала в больнице имени Кащенко в Ленобласти, должна была вернуться домой после майских праздников. Но в больницу занесли коронавирус, она 6 мая сдала анализ и оказалась положительной. В срочном порядке в течение нескольких часов ее увезли в больницу имени Скворцова-Степанова, где оборудовано ковидное отделение. Там у нее тоже взяли анализ, результат которого мы не можем получить уже три недели. Из Скворцова-Степанова ее перевели в больницу имени Кащенко на Фонтанке, 132. Оттуда дочь не могут выписать, потому что нет результата анализа на коронавирус. Но у нее уже нет никаких симптомов болезни. Сколько стоит нахождение фактически здорового человека в больнице, на «коронавирусном» отделении?»



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»