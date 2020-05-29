Новорожденные узники коронавирусного теста. Как задержки «ответа на ковид» разлучают семьи

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Матери впервые дали подержать детей на руках, только когда в роддом имени Снегирева приехал с визитом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Спустя два дня роддом закрылся в связи с выявленным случаем коронавируса, а детей перевели в больницу имени Святой Ольги. Мальчики, которым родители еще даже не успели дать имена, не единственные малыши, которых не могут вернуть родителям без отрицательных результатов теста на ковид.

Татьяна Дмитриева родила мальчиков-двойняшек 2 мая в роддоме №6 имени Снегирева на две недели раньше положенного срока. Шла 35-я неделя беременности. Пару дней малыши провели в реанимации, затем их перевели в послеродовое отделение. Татьяна впервые увидела сыновей 3 мая, когда в роддом приехал губернатор Беглов.



«Детей привезли ко мне из реанимации, потому что, как мне объяснили, нас хочет поздравить губернатор, - рассказывает Татьяна Дмитриева. - Я не понимала зачем, но не была против. Вплотную к нам губернатор не подошел, поздравил на словах стоя в дверях».

4 мая Татьяна уже сама пришла проведать малышей в палату интенсивной терапии. А 5 мая, когда стало известно, что роддом закрывают на прием из-за коронавируса, их привезли к ней в палату и она провела с детьми сутки. «Ночью я поняла, что один из деток не кушает, нет сосательного рефлекса, - рассказывает женщина. - Его забрали. Кроме того, дети все время мерзли, потому что родились раньше срока. Я хотела забрать их домой, но в этот момент поняла, что все-таки придется ехать на доращивание в больницу. Врачи сказали, что это правильное решение, потому что не известно как в условиях COVID к нам на дом будут ходить терапевты. И я дала согласие на перевод в больницу Святой Ольги».

6 мая, перед переводом в больницу, в роддоме у мальчиков взяли анализы на коронавирус. А 7 мая мазок сдала их мама. Все эти анализы были отрицательными (копии протоколов есть в распоряжении редакции).



«Мы до сих пор не знаем наверняка, где наши дети заразились коронавирусом, в роддоме или в больнице, - говорит Татьяна Дмитриева. - Врачи говорят, что анализы могут не сразу показать положительный результат».

Выписка малышей после доращивания планировалась 20 мая. Чтобы забрать детей домой Татьяна и ее муж должны быть представить комплект документов, в который входили и отрицательные результаты тестов на коронавирус. «Мужу отказали в тестировании в 102-й поликлинике Приморского района, - говорит Татьяна. - Сказали, что вышло новое распоряжение, что анализы будут брать только у тех, кто прибыл из-за границы и у кого есть симптомы. Мы объясняли, что у нас дети в больнице, и что без отрицательных результатов нам детей не отдадут. Но это не помогло. Тогда, 13 мая, мы заполнили заявку в «Яндекс-Лаборатории», заявку не отклонили и 14 мая к нам приехали и взяли мазки. Результаты мы получили в воскресенье, 17 мая. Это было бесплатно».

Распоряжение, о котором говорит Татьяна Дмитриева, комитет по здравоохранению выпустил 6 мая за номером 298-р. В документе говорилось о приоритетных группах, у которых начиная с 6 мая будут принимать анализы на коронавирус. Новорожденные двойняшки согласно этому распоряжению попадали в «контингенты», которые «относятся к приоритетам более низкого уровня». Тем не менее, в больнице Святой Ольги 10 мая у них снова взяли анализы на коронавирус. Согласно схеме маршрутизации, прописанной в распоряжении №298-р, биоматериалы, полученные в Выборгском районе, направляются в лабораторию Городского консультативно-диагностического центра №1 на проспекте Сикейроса. По состоянию на 6 мая лабораторий, в которые направляли тесты, полученные в районах города, было 13. В случае выявления положительного или сомнительного результата руководителей медорганизаций обязали в течение двух часов передавать такой тест в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» на Оборонной улице для проверки.



«19 мая нам сказали, что у детей положительный тест, и что нужно сделать еще два забора. Детей выпишут, только если эти заборы будут отрицательными, - говорит Татьяна. - Их взяли у мальчиков 21 и 22 мая. Результатов нет до сих пор».

О состоянии своих новорожденных детей Татьяна Дмитриева узнает по телефону от лечащего врача или и.о. заведующей, которые всегда на связи.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, врачи действовали в полном соответствии с регламентами работы со случаями подтвержденного заражения новой коронавирусной инфекцией. «Согласно правилам, действующим на территории Санкт-Петербурга, новорожденные с положительным анализом на коронавирус подлежат обязательной госпитализации в больницу святой Ольги, - подчеркнули в ведомстве. – Тем более, если они родились раньше срока. Болезнь непредсказуема, сегодня у ребенка нет симптомов, а завтра они могут появиться. Поэтому постоянное наблюдение медиков обязательно. Если коронавирус выявлен у ребенка младшего возраста и болезнь протекает без симптомов, госпитализация осуществляется по решению лечащего врача. В детской больнице совместное пребывание матери и новорожденного ребенка, к сожалению, невозможно. После того, как у детей подтверждается COVID-19, а у матери тест отрицательный, их тоже не соединить. Анализы близнецов находятся в лаборатории Роспотребнадзора на Оборонной улице, которой дано право делать анализы новорожденных детей».



«Честно говоря, я уже боюсь кому-то жаловаться, - говорит мама мальчиков. - Я просто хочу спокойного материнства».

24 мая, когда стало известно, что в Петербурге нет «дедлайна» на получение результатов анализов на COVID-19, «Фонтанка» предложила своим читателям рассказать, были ли у них проблемы с тестированием https://www.fontanka.ru/2020/05/24/69276529/. За сутки пришло около 50 писем. 25 мая редакция направила запросы в управление Роспортребнадзора по Санкт-Петербургу и в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» с просьбой прокомментировать ситуацию и приложив читательские письма, из которых предварительно были удалены персональные данные. Редакция ожидает ответа со дня на день. Письма петербуржцев, которые неделями без отрицательного результата теста на коронавирус не могут покинуть больничные палаты или выйти на работу, продолжают поступать до сих пор.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

