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Трое свидетелей по делу о пьяном ДТП с Ефремовым получили уголовные дела за дачу ложных показаний

Дело о пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым получило продолжение. Отвечать по уголовной статье о даче заведомо ложных показаний придется трем свидетелям, которые называли себя очевидцами аварии и утверждали, что вины актера в ней нет.

О возбуждении уголовных дел сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 ноября. В полиции отмечают, что следователь не допрашивал данных свидетелей на стадии досудебного производства, а защитник никаких ходатайств не заявлял.

«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», — рассказали в пресс-службе.

При вынесении приговора суд счел их показания недостоверными, к такому же выводу пришло следствие, изучив материалы.

В результате ДТП, в котором был признан виновным Михаил Ефремов, погиб водитель фургона, в который врезался актер. Суд первой инстанции приговорил его к 8 годам, апелляция снизила срок до 7,5 года. При этом судебное разбирательство сопровождалось большим количеством скандалов и эскапад со стороны представителей обеих сторон. Оба они — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в итоге лишились адвокатского статуса.

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Комментарии (1)

LiChaBaTa
Побольше бы таких дел за дачу ложных показаний. А то такие лжецы чуть-ли не на каждом уголовном деле имеют место быть.
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