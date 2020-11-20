Трое свидетелей по делу о пьяном ДТП с Ефремовым получили уголовные дела за дачу ложных показаний

Дело о пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым получило продолжение. Отвечать по уголовной статье о даче заведомо ложных показаний придется трем свидетелям, которые называли себя очевидцами аварии и утверждали, что вины актера в ней нет.



О возбуждении уголовных дел сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 20 ноября. В полиции отмечают, что следователь не допрашивал данных свидетелей на стадии досудебного производства, а защитник никаких ходатайств не заявлял.



«В августе этого года во время судебных заседаний указанные лица были предупреждены судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого двое подозреваемых сообщили суду, что 8 июня 2020 года они стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели иное лицо, сидевшее за рулем его автомобиля, а сам Ефремов стоял рядом с транспортным средством. Еще один подозреваемый описал внешность незнакомого ему мужчины, который сел на заднее сиденье припаркованного автомобиля до аварии, и отметил, что на месте водителя никого не было», — рассказали в пресс-службе.

