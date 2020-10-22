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22.10.2020 17:18
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Михаилу Ефремову снизили наказание за смертельное ДТП

Московский городской суд после пересмотра приговора Михаилу Ефремову посчитал, что актер не достоин восьми лет колонии за смертельное ДТП.

«Приговор Пресненского районного суда города Москвы изменить, назначить Ефремову наказание в виде 7 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласила судья Любовь Ишмуратова.

О снижении наказания просил сам Ефремов. Его защита предлагала заменить колонию условным лишением свободы. Оставить приговор без изменений просили адвокаты потерпевших и прокурор.

В последнем слове Михаил Ефремов заявил, что прекратил отношения с алкоголем.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

i224
И в чем разница результатов между адвокатом-вредителем и правильными адвокатами?
Pilat
Мда...пол годика скинули....судья видимо большой шутник.
artistdmisha
Нормально ему за 3 млн. руб. втюхали полгода свободы 😂
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