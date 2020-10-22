«Прекращаю отношения с алкоголем». Ефремов выступил с последним словом

Михаил Ефремов выступил с последним словом в Московском городском суде на пересмотре приговора за смертельное ДТП. Актер поклялся бросить пить.

«Я прекращаю отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца, — заявил подсудимый. — Полностью признаю вину и искренне раскаиваюсь в совершенном беззаконии».

Ефремов попросил тройку судей Мосгорсуда о снисхождении, упомянув довольно мягкий приговор — пять лет колонии-поселения — водителю, сбившему насмерть двух человек.

В последнем слове актер попросил разрешения поставить памятник погибшему Сергею Захарову.