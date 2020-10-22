Ефремов объяснил, почему отказался признавать вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов выступил в Московском городском суде на рассмотрении апелляции его приговора и объяснил, как попал под влияние адвоката Эльмана Пашаева.
«Он убедил меня отказаться от признания вины. Мотивировал тем, что доказательств нет… Я был первый раз в такой ситуации, верил почти всем, хватался за последнюю соломинку, легче поддавался давлению», — сообщил суду актер.
По утверждению Ефремова, его ужасали оскорбительные слова Пашаева о потерпевших.
Появление адвоката в уголовном деле стало для актера неожиданностью.
«Он как снег на голову, — сказал Ефремов. — Позвонил моему директору через общих знакомых, пообещал, что добьется оправдательного приговора. Я сидел под домашним арестом, ничего не знал, информация у меня была только от него. Он говорил, что лучше знает, как делать».
Ефремов вспомнил случай из процесса в суде первой инстанции. На вопрос защитников потерпевших, во всем ли подсудимый согласен со своим адвокатом, Пашаев толкнул актера ногой под столом и тем самым заставив ответить положительно.
«Я сказал, что во всем согласен. Мне хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. У меня была большая ошибка с адвокатом», — уточнил Ефремов.
Защита актера просит снизить наказание или заменить реальный срок на условный.