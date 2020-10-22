FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 16:20
0
Печать

Ефремов объяснил, почему отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов выступил в Московском городском суде на рассмотрении апелляции его приговора и объяснил, как попал под влияние адвоката Эльмана Пашаева.

«Он убедил меня отказаться от признания вины. Мотивировал тем, что доказательств нет… Я был первый раз в такой ситуации, верил почти всем, хватался за последнюю соломинку, легче поддавался давлению», — сообщил суду актер.

По утверждению Ефремова, его ужасали оскорбительные слова Пашаева о потерпевших.

Появление адвоката в уголовном деле стало для актера неожиданностью.

«Он как снег на голову, — сказал Ефремов. — Позвонил моему директору через общих знакомых, пообещал, что добьется оправдательного приговора. Я сидел под домашним арестом, ничего не знал, информация у меня была только от него. Он говорил, что лучше знает, как делать».

Ефремов вспомнил случай из процесса в суде первой инстанции. На вопрос защитников потерпевших, во всем ли подсудимый согласен со своим адвокатом, Пашаев толкнул актера ногой под столом и тем самым заставив ответить положительно.

«Я сказал, что во всем согласен. Мне хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. У меня была большая ошибка с адвокатом», — уточнил Ефремов.

Защита актера просит снизить наказание или заменить реальный срок на условный.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний