Ефремов объяснил, почему отказался признавать вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов выступил в Московском городском суде на рассмотрении апелляции его приговора и объяснил, как попал под влияние адвоката Эльмана Пашаева.

«Он убедил меня отказаться от признания вины. Мотивировал тем, что доказательств нет… Я был первый раз в такой ситуации, верил почти всем, хватался за последнюю соломинку, легче поддавался давлению», — сообщил суду актер.

По утверждению Ефремова, его ужасали оскорбительные слова Пашаева о потерпевших.

Появление адвоката в уголовном деле стало для актера неожиданностью.