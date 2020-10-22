Прокурор просит оставить Михаилу Ефремову 8 лет колонии
Московский городской суд при пересмотре приговора Михаилу Ефремову выслушал позицию прокуратуры. Она считает приемлемым наказание за смертельное ДТП.
«Прошу оставить апелляционные жалобы защиты без удовлетворения, приговор — без изменения», — заявила представитель обвинения.
По ее мнению, восьмилетний срок в колонии общего режима Михаил Ефремов заслужил. Его ссылки на оказанное адвокатом Эльманом Пашаевым давление прокурор просит считать несостоятельными.
Ранее актер раскаялся за непризнание вины в ДТП. Эту позицию ему в первой инстанции навязал защитник. Ефремов хотел изначально и раскаиваться, и возмещать моральный вред потерпевшим.