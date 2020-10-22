FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
77.03р91.34р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 13:20
1
Печать

Прокурор просит оставить Михаилу Ефремову 8 лет колонии

Московский городской суд при пересмотре приговора Михаилу Ефремову выслушал позицию прокуратуры. Она считает приемлемым наказание за смертельное ДТП.

«Прошу оставить апелляционные жалобы защиты без удовлетворения, приговор — без изменения», — заявила представитель обвинения.

По ее мнению, восьмилетний срок в колонии общего режима Михаил Ефремов заслужил. Его ссылки на оказанное адвокатом Эльманом Пашаевым давление прокурор просит считать несостоятельными.

Ранее актер раскаялся за непризнание вины в ДТП. Эту позицию ему в первой инстанции навязал защитник. Ефремов хотел изначально и раскаиваться, и возмещать моральный вред потерпевшим.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний