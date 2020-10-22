Михаил Ефремов раскаялся за непризнание вины в смертельном ДТП

Михаил Ефремов признал ошибочным непризнание вины в смертельной аварии. Он раскаялся за сомнительную тактику защиты, навязанную предыдущим адвокатом.
Позицию Ефремова 22 октября изучает Московский городской суд при рассмотрении апелляционных жалоб на восьмилетний приговор.
«Адвокат Пашаев оказывал давление, вынуждал не признавать вину и не возмещать вред потерпевшим», — говорится в апелляции Ефремова.
После смены защитников актер поступил так, как хотел изначально, — раскаялся, признал вину и выплатил более 3 миллионов рублей потерпевшим. В Мосгорсуде он поддержал жалобы своих новых адвокатов, просивших учесть печальный опыт общения Ефремова с Эльманом Пашаевым и смягчить наказание.
Родные погибшего Сергея Захарова, несмотря на выплаченные компенсации, просят оставить приговор без изменений.
Ефремова признали виновным в пьяном ДТП 8 июня 2020 года и назначили ему восемь лет колонии общего режима. За него заступились 40 деятелей культуры.