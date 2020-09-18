Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева после скандального процесса лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Об этом 18 сентября сообщает Федеральная палата адвокатов.

Совет адвокатской палаты принял решение на основе заключения квалификационной комиссии, которая пришла к выводу, что в ходе процесса по делу Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Министерство юстиции предложило лишить Пашаева статуса.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — подчеркнули в ФПА. Принятое решение президент палаты Юрий Пилипенко назвал наиболее адекватным сложившейся ситуации.