Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева после скандального процесса лишили адвокатского статуса
Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева адвокатского статуса. Об этом 18 сентября сообщает Федеральная палата адвокатов.
Совет адвокатской палаты принял решение на основе заключения квалификационной комиссии, которая пришла к выводу, что в ходе процесса по делу Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Министерство юстиции предложило лишить Пашаева статуса.
«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания. Но тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — подчеркнули в ФПА. Принятое решение президент палаты Юрий Пилипенко назвал наиболее адекватным сложившейся ситуации.
Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева, защищавшего его интересы в суде, перед апелляцией. По словам осуждённого на 8 лет актёра, под суровый приговор его «подставил» Пашаев. Сам адвокат заявил, что удовлетворён своей работой на процессе. Позже актёр нанял нового защитника Романа Филиппова, который оказался чемпионом мира по армрестлингу.