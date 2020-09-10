Пашаев заявил, что принёс себя в жертву «хорошей жизни» Ефремова. Гонорар от артиста он не получал
Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов отказался от его услуг после обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, расставание с подзащитным произошло по взаимному, но вынужденному согласию.
Как сообщил Пашаев 10 сентября в интервью телеканалу «Москва 24», его договор с Ефремовым истёк после приговора, но он рассчитывал продолжить защищать артиста как минимум до следующей инстанции. Планы пришлось пересмотреть после того, как актёра навестили члены Общественной наблюдательной комиссии.
«Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: «Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь». Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь"», — объяснил Пашаев. С его слов, как раз после этого ОНК опубликовала заявление Ефремова об адвокатской «подставе».
Сам юрист отметил, что удовлетворён своей работой на процессе, и признался, что юридическую помощь оказал безвозмездно. «Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — говорит он.
По итогам судебного разбирательства суд назначил Ефремову 8 лет колонии. Артист заявил, что не ожидал такой суровости, хотя Пашаев ранее утверждал, что примерно к такому сроку готовит своего клиента. Адвокат предсказывает, что на год срок урежет Мосгорсуд на апелляции, на большее до кассации или Верховного суда рассчитывать не стоит.
Между тем вопросы к работе Пашаева на процессе есть у Федеральной палаты адвокатов. Там подтвердили, что защитник в своих высказываниях разошёлся с этикой. «Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», — цитирует ТАСС вице-президента ФПА Геннадия Шарова. Что именно комиссия признала нарушением, пока не раскрывают. Выносить решение о мере ответственности будет Совет палаты, который может не согласиться с заключением.
Суд постановил, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee актер выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и совершил столкновение с грузовиком. Водитель грузовика Сергей Захаров не имел возможности избежать ДТП и от полученных травм скончался в больнице.
На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов признал вину, «если» сделал, действительно, он. Обвинение просило 11 лет лишения свободы, суд в итоге приговорил актёра к 8 годам колонии общего режима. В СИЗО-5 актёра планируют занять чтением пьес сидельцам и сотрудникам ФСИН.