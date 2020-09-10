Пашаев заявил, что принёс себя в жертву «хорошей жизни» Ефремова. Гонорар от артиста он не получал

Как сообщил Пашаев 10 сентября в интервью телеканалу «Москва 24», его договор с Ефремовым истёк после приговора, но он рассчитывал продолжить защищать артиста как минимум до следующей инстанции. Планы пришлось пересмотреть после того, как актёра навестили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему Михаил Ефремов отказался от его услуг после обвинительного приговора по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, расставание с подзащитным произошло по взаимному, но вынужденному согласию.

«Вчера я был у него в СИЗО. Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: «Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь». Я ему сказал: "Выбирай свою жизнь"», — объяснил Пашаев. С его слов, как раз после этого ОНК опубликовала заявление Ефремова об адвокатской «подставе».

Сам юрист отметил, что удовлетворён своей работой на процессе, и признался, что юридическую помощь оказал безвозмездно. «Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров», — говорит он.

По итогам судебного разбирательства суд назначил Ефремову 8 лет колонии. Артист заявил, что не ожидал такой суровости, хотя Пашаев ранее утверждал, что примерно к такому сроку готовит своего клиента. Адвокат предсказывает, что на год срок урежет Мосгорсуд на апелляции, на большее до кассации или Верховного суда рассчитывать не стоит.

Между тем вопросы к работе Пашаева на процессе есть у Федеральной палаты адвокатов. Там подтвердили, что защитник в своих высказываниях разошёлся с этикой. «Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания, действительно, приняла решение о наличии дисциплинарного проступка в действиях адвоката Пашаева», — цитирует ТАСС вице-президента ФПА Геннадия Шарова. Что именно комиссия признала нарушением, пока не раскрывают. Выносить решение о мере ответственности будет Совет палаты, который может не согласиться с заключением.