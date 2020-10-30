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30.10.2020 13:28
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Адвокатская палата раскрыла причину лишения статуса Добровинского

Александр Добровинский, выступавший на стороне потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, нарушил только одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката — допустил подрыв доверия к себе и коллегам в целом. Об этом 30 октября рассказали в Адвокатской палате, передаёт ТАСС.

Как уточнили в организации, обсуждение материалов дисциплинарного производства и общение с представителями Добровинского и Минюста заставило Совет палаты согласиться с заключением Квалификационной комиссии и признать, что адвокат нарушил требования пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»).

Накануне совет лишил Добровинского адвокатского статуса на два года. Такое наказание в его отношении применили впервые.

Александр Добровинский представлял интересы родных Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Последнего приговорили к восьми годам лишения свободы, 22 октября Мосгорсуд снизил срок до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. В суде актёра защищал Эльман Пашаев, который после скандального процесса также не смог сохранить статус адвоката.

Как заключил Минюст, адвокаты позволили себе высказывания, которые «содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».

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Комментарии (4)

carkorea
Самое интересное, что данный персонаж в своё время сам себя объявил адвокатом. Уехав в 90-ые в США , там у него не сложилось. К 00-ым вернулся обратно, купив по пути подтяжки и смешные очки. После чего уже в Москве стал трудиться на поприще адвоката, не имея никакого профильного образования.. Не верите- погуглите ))) Слава Богу , хирургом себя не объявил ))) Или пилотом самолёта ))
lamer
Будет работать по доверенности. Не пропадет. Ну и в общак адвокатский отчислять не будет - экономия однако.
Teo Piter
Он не пропадет!
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