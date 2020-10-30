Адвокатская палата раскрыла причину лишения статуса Добровинского

Александр Добровинский, выступавший на стороне потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, нарушил только одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката — допустил подрыв доверия к себе и коллегам в целом. Об этом 30 октября рассказали в Адвокатской палате, передаёт ТАСС.
Как уточнили в организации, обсуждение материалов дисциплинарного производства и общение с представителями Добровинского и Минюста заставило Совет палаты согласиться с заключением Квалификационной комиссии и признать, что адвокат нарушил требования пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»).
Накануне совет лишил Добровинского адвокатского статуса на два года. Такое наказание в его отношении применили впервые.
Александр Добровинский представлял интересы родных Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Последнего приговорили к восьми годам лишения свободы, 22 октября Мосгорсуд снизил срок до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. В суде актёра защищал Эльман Пашаев, который после скандального процесса также не смог сохранить статус адвоката.
Как заключил Минюст, адвокаты позволили себе высказывания, которые «содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности».