Адвокатская палата раскрыла причину лишения статуса Добровинского

Александр Добровинский, выступавший на стороне потерпевших в деле о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым, нарушил только одну статью Кодекса профессиональной этики адвоката — допустил подрыв доверия к себе и коллегам в целом. Об этом 30 октября рассказали в Адвокатской палате, передаёт ТАСС.

Как уточнили в организации, обсуждение материалов дисциплинарного производства и общение с представителями Добровинского и Минюста заставило Совет палаты согласиться с заключением Квалификационной комиссии и признать, что адвокат нарушил требования пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»).