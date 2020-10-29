Добровинский лишён адвокатского статуса. Под дисциплинарное наказание его подвёл процесс Михаила Ефремова
Совет адвокатской палаты Москвы на два года лишил адвокатского статуса Александра Добровинского, который на процессе актёра Михаила Ефремова представлял интересы потерпевшей стороны.
О лишении Добровинского статуса 29 октября сообщает ТАСС со ссылкой на решение совета палаты. На юриста наложили двухлетний запрет на допуск к квалификационному экзамену, причины не уточняются.
Александр Добровинский представлял интересы родных Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Последнего приговорили к восьми годам лишения свободы, 22 октября Мосгорсуд снизил срок до 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима. В суде актёра защищал Эльман Пашаев, который после скандального процесса также не смог сохранить статус адвоката. В отличие от Добровинского, в отношении него такое решение вынесли не впервые.
Ранее адвокатскую работу Пашаева и Добровинского не оценил Минюст, который направил в столичную палату предложение возбудить дисциплинарное производство в отношении защитника потерпевших.
В сентябре ФПА сообщила, что рассмотрение дисциплинарных производств начато. Указывалось, что Добровинский нарушил требования Кодекса профессиональной этики адвоката в связи с публичной активностью по резонансному делу.