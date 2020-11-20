Несколько коммунальных многофункциональных машин Wille припарковались на тротуаре у Гостиного двора, покой рабочих охраняет огромный Дед Мороз. Видимо, рабочих утомила тяжелая ночь: по сообщению комблага, улицы чистили и убирали 679 единиц техники, за чистотой тротуаров следили 294 машины, на проезжих частях работали 267. Кроме того, наводить порядок помогали вакуумно-подметальные машины, мусор и грязь вывозили самосвалы и погрузчики. В пятницу на улицах работают 700 единиц техники и более 1300 дворников. Всего за сутки было собрано 383 тонны мусора и смёта, на дороги вылили 222 кубометра солевого раствора.

Насколько можно судить по видео, дремлют рабочие в тракторах, которые были приобретены в рамках большой закупочной кампании на 3 млрд рублей . Запустили ее после снежной зимы 2018–2019 годов .

«Несмотря на плюсовую температуру воздуха, сильный ветер может немного подморозить покрытие дорог, поэтому на дежурстве у опасных участков находятся специализированные машины», — сообщают чиновники.

Всего ГУДП «Центр» закупил 471 машину . Кроме 110 тракторов Wille производства «Вихури Рус» более чем за миллиард речь идет о 40 коммунальных машинах «Мультимобиль» (288 млн), 128 машинах для коммунального и дорожного хозяйства УДКМ на базе трактора «Беларусь» 82.1 РФ (211 млн), 74 комбинированных дорожных машинах ЭД300АК на базе трехосного КамАЗа-65115 (536 млн) и 119 на базе КамАЗа-53605 для комплексной уборки протяженных широких улиц в районах с новой застройкой (833 млн). Кредит на покупку выдал Банк «Санкт-Петербург»; тело долга предприятие получало из бюджета города в виде взноса в уставный капитал.

ГУДП «Центр» — крупнейшее дорожное предприятие города. Летом оно получило самый большой портфель контрактов на содержание дорог в ближайшие полтора года: Петроградский район (826 млн), Фрунзенский (876 млн), Василеостровский (900 млн), Адмиралтейский (811 млн), Центральный (1,2 млрд) и Московский (1,17 млрд). В минувшем июле у предприятия сменился руководитель — новым гендиректором стал брат губернатора Псковской области Николай Ведерников.



В ближайшее время ГУДП «Центр», как и всю отрасль, ждут преобразования. Рассматриваются два варианта. По одному, дорожные предприятия перейдут в статус бюджетных учреждений, и за ними закрепят дороги на праве оперативного управления, то есть без конкурсов. По другому — компании объединят на базе ГУДП «Центр» и акционируют.



О том, какими непростыми путями предприятие закупает соль к зиме, читайте в материале «Фонтанки».

