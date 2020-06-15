Смольный выбрал подрядчиков на содержание городских дорог в 16 районах. Однако подведение итогов заблокировали жалобой

Комитет по благоустройству подвел итоги аукционов на содержание городской улично-дорожной сети в ближайшие полтора года. Конкуренция случилась только в двух районах.



Согласно сайту госзакупок, на Петроградский район (826 млн), Фрунзенский (876 млн), Василеостровский (900 млн) и Адмиралтейский (811 млн) в итоге была подана одна заявка — от ГУДП «Центр». На Кировский (871 млн) заявилось только ГУДП «Путь», на Курортный — «Курортное», на Петродворцовый — «Петродворцовое».

Ранее такая же неконкурентная картина сложилась в других районах: на Приморский район (1,3 млрд) заявилось только «Коломяжское», на Центральный и Московский (1,2 млрд и 1,17 млрд) — ГУДП «Центр», на Невский и Красногвардейский (примерно по миллиарду) — «Автопарк № 7 Спецтранс», на Красносельский (915 млн) — ГУДП «Путь», на Колпинский (556 млн) и Пушкинский (1 млрд) — «Автодор», на Кронштадтский (178 млн) — «Курортное». Однако в двух районах, как писала «Фонтанка», прошли полноценные аукционы: в Калининском и Выборгском районах с «Коломяжским» боролось СП «Северный». Протоколов еще нет, однако, по данным «Фонтанки», в обоих случаях произошло существенное снижение максимальной стоимости контракта.