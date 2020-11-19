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Ветер в Петербурге роняет светофоры и косит деревья. Видео показывает, на что способна стихия

За день сотрудники МЧС более сорока раз выезжали разбираться с последствиями непогоды в Петербурге. Больше всего не везло дорожным знакам и светофорам.

МЧС предоставило предварительные сводки с фронта борьбы со стихией, разгулявшейся в Петербурге в четверг, 19 августа. Городская среда пасует перед ненастьем, страдают деревья, дорожные конструкции и всё, что плохо закреплено.

Всего к восьми вечера сотрудники ведомства отработали 41 вызов. Среди жертв десять деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков. Камера запечатлела, как один из них болтало над автомобилями, проезжавшими по набережной Фонтанки. Очередной порыв пришёлся как раз, когда поток затормозил перед переходом: знак сорвало, приложило об крышу белой Kia и отнесло дальше.

От ветра в четверг досталось светофору на пересечении проспекта Большевиков и улицы Тельмана и его собрату у Володарского моста. Последний накрыл собой два автомобиля. На проспекте Культуры не выдержала металлическая обшивка фасада дома. Она рухнула на тротуар под пешеходной аркой, к счастью, никого не задев.

На тихий вечер городу рассчитывать не приходится: в прогнозах сильный шторм, мосты в ночь на 20 ноября разводить не будут из-за непогоды.

© Фонтанка.Ру

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