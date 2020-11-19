За день сотрудники МЧС более сорока раз выезжали разбираться с последствиями непогоды в Петербурге. Больше всего не везло дорожным знакам и светофорам.



МЧС предоставило предварительные сводки с фронта борьбы со стихией, разгулявшейся в Петербурге в четверг, 19 августа. Городская среда пасует перед ненастьем, страдают деревья, дорожные конструкции и всё, что плохо закреплено.



Всего к восьми вечера сотрудники ведомства отработали 41 вызов. Среди жертв десять деревьев, 17 светофоров и дорожных знаков. Камера запечатлела, как один из них болтало над автомобилями, проезжавшими по набережной Фонтанки. Очередной порыв пришёлся как раз, когда поток затормозил перед переходом: знак сорвало, приложило об крышу белой Kia и отнесло дальше.