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Непогода не отступает. Четверг в Петербурге и области закончится сильным штормом

Штормовое предупреждение объявлено в Ленинградской области 19 ноября. В Петербурге рассчитывать на спокойный вечер также не стоит.

Как сообщает городское ГУ МЧС, синоптики прогнозировали усиление юго-западного ветра после семи часов вечера. Его порывы могут достичь 27 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как сильный шторм.

Сады и скверы в центре Петербурга закрыты. Для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. В восточной части акватории Финского залива с восьми до одиннадцати вечера дуть будет со скоростью 25-27 метров в секунду. Волны могут подняться до трёх метров в высоту.

В пятницу, 20 ноября, без ветра в Северной столице снова не обойдётся. В прогнозах дождь, снег, ветер с порывами до сильного. Автомобилистов просят об осторожно: на дорогах будет скользко.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

mavar
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