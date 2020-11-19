Непогода не отступает. Четверг в Петербурге и области закончится сильным штормом

Штормовое предупреждение объявлено в Ленинградской области 19 ноября. В Петербурге рассчитывать на спокойный вечер также не стоит.



Как сообщает городское ГУ МЧС, синоптики прогнозировали усиление юго-западного ветра после семи часов вечера. Его порывы могут достичь 27 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как сильный шторм.



Сады и скверы в центре Петербурга закрыты. Для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

