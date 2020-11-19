Непогода не отступает. Четверг в Петербурге и области закончится сильным штормом

Штормовое предупреждение объявлено в Ленинградской области 19 ноября. В Петербурге рассчитывать на спокойный вечер также не стоит.
Как сообщает городское ГУ МЧС, синоптики прогнозировали усиление юго-западного ветра после семи часов вечера. Его порывы могут достичь 27 метров в секунду, что по шкале Бофорта характеризуется как сильный шторм.
Сады и скверы в центре Петербурга закрыты. Для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.
В Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение. В восточной части акватории Финского залива с восьми до одиннадцати вечера дуть будет со скоростью 25-27 метров в секунду. Волны могут подняться до трёх метров в высоту.
В пятницу, 20 ноября, без ветра в Северной столице снова не обойдётся. В прогнозах дождь, снег, ветер с порывами до сильного. Автомобилистов просят об осторожно: на дорогах будет скользко.