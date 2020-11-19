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Переправы в Петербурге не будут разводить из-за непогоды. «Мостотрест» ждет подъема воды

В ночь на 20 ноября в Петербурге не будут разводить мосты на Неве и Большой Неве. Об этом «Фонтанке» сообщили 19 ноября в пресс-службе «Мостотреста».

Ранее сообщалось об усилении ветра и штормовом предупреждении в городе и области. Порывы ветра могут достичь 16-17 метров в секунду, также в «Мостотресте» ждут повышения уровня воды до 120 сантиметров.

Отметим, на 23.35 ординар в Горном показывает 83 см, резкого роста за последний час не наблюдается. Наводнение официально начинается при уровне воды выше 160 см.

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