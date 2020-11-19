Сильных осадков и гололедицы в Петербурге 19 ноября нет, от снега не осталось и следа, зато есть порывистый ветер. Не все деревья и столбы его выдерживают.
На съезде с Володарского моста на Октябрьскую набережную на два автомобиля упал светофор, провода оказались на противоположной стороне дороги, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». У «Лифана» металлический столб пробил заднее стекло. Судя по всему, никто не пострадал. Объезжать машины приходится по встречной полосе — на участке скопился затор.
Сегодня на дорогах Петербурга спокойнее, чем вчера. Максимальная загруженность, по шкале «Яндекса», утром составила 5 баллов против вчерашних 7.
Меньше работы и у уборочных служб. Накануне им пришлось бороться с последствиями непогоды. По информации комитета по благоустройству, в течение дня количество специализированной уборочной техники увеличили с 578 до 671, убирать мокрый снег и ледяную корку вышли более 1300 дворников, тротуары чистили средства малой механизации. Было использовано 1579 кубометров солевого раствора и 135 тонн песко-соляной смеси. Снег с асфальта убрал, по большей части, тёплый циклон, но и городские службы успели вывезти 48 кубометров. Сегодня улицы Петербурга приводят в порядок 632 уборочные машины и 1300 работников ручного труда.