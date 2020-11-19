Сильных осадков и гололедицы в Петербурге 19 ноября нет, от снега не осталось и следа, зато есть порывистый ветер. Не все деревья и столбы его выдерживают.

На съезде с Володарского моста на Октябрьскую набережную на два автомобиля упал светофор, провода оказались на противоположной стороне дороги, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». У «Лифана» металлический столб пробил заднее стекло. Судя по всему, никто не пострадал. Объезжать машины приходится по встречной полосе — на участке скопился затор.