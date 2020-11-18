После того, как утром 18 ноября в Петербурге повалил снег, в 8:00 на уборку вышли 578 машин специализированной техники и почти 1300 работников ручного труда, отчитывается пресс-служба городского комитета по благоустройству. Ночью улицы чистили 566 единиц.

Снегопад сопровождает сильный ветер. Однако пока в дежурную службу комитета поступило только одно сообщение об упавшем дереве: в 9:20 на Новоорловской улице дерево перекрыло проезжую часть. Утром на дорогах образовались аномальные пробки .

Синоптики предупредили петербуржцев о приближающемся шторме и гололедице накануне. За минувшие сутки дорожники использовали 362 кубометра солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси. С дорог вывезли 563 тонны мусора и смёта.



В комитете по благоустройству круглосуточно работает дежурная служба, по телефону 314-60-13 горожане могут сообщить о поваленных ветром деревьях и пожаловаться на состояние улично-дорожной сети.



В Ленобласти дорожные службы были переведены на усиленный режим работы минувшим вечером: местами проезжую часть обработали солью. Сильный снегопад начался около пяти утра. Сейчас дорожники используют солевые растворы, которые быстро плавят мокрый снег, работает почти 400 машин спецтехники. Диспетчерская служба ГКУ «Ленавтодор» за ночь приняла 15 заявок от водителей из Всеволожского, Выборгского, Ломоносовского и Гатчинского районов, сообщает пресс-служба дорожного комитета области.