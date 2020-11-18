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Аномальные пробки в Петербурге. Город заметает

Загруженность дорог Петербурга утром 18 ноября, незадолго до 9 часов, достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5–6 баллов.

Пробки в Петербурге часто усиливаются в дни сильных осадков. Сегодня как раз такой день: на город обрушился мокрый снег и ветер.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Местами уже прилично замело. Например, в Красном Селе образовалась пробка от вокзала. «Двум дальнобоям не подняться в горку, летняя резина сделала свое дело», — пишут в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».

К началу десятого загруженность дорог снизилась до 6 баллов.

Фото: «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте»

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Комментарии (5)

Gary
Отвыкли от снега - давно его не видели. Да и думали, что еще долго не увидят и резину не меняли. Думается, на шиномонтажах сегодня будет ажжиотаж...
Alex001
На перекрёстке поблизости приехал очередной шеринг, повернув под встречку. Самое поганое в том, что ДТП с этими шерингами по упрощёнке не оформить, так и будут часа два стоять на нагруженном перекрёстке.
maksmar555
Вцепились вы в это слово"аномальное"
Лето аномальное, пробки аномальные.
Аномальное-это что-то необъяснимое! А пробки для утра и с такой погодой- обычное явление
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