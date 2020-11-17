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Голодающих в Петербурге дольщиков накормили новыми сроками. Обещанного нужно ждать три года

Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 ноября приехал к дольщикам долгостроя ГК «Норманн», которые с начала ноября держат голодовку, и пообещал, что на текущей неделе, «если не будет проблем», город заключит соглашение с застройщиком, который завершит возведение ЖК. Видеозапись встречи опубликовали в группе участников голодовки во «ВКонтакте».

По словам губернатора, очереди жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной», готовность которых составляет 80%, достроят к лету 2021 года, а очередь, готовность которой составляет 5%, — в 2023 году.

На вопрос, когда начнется строительство, губернатор сказал: «Если не будет никаких проблем — а я думаю, что их не будет, — то завтра-послезавтра, на этой неделе... подписываем соглашение». Сейчас самое главное, что застройщик согласился. Мы согласились с его условиями, он — с нашими», — добавил он.

«На сегодняшний день у города нет оснований вложить деньги в недострой. Это ваша ответственность, вам нужно было застраховаться. Правовые отношения между одним субъектом экономики и другим», — сказал губернатор.

Дольщики объявили голодовку с 31 октября, количество участников акции постепенно возросло до 10 человек. Накануне, на 10-е сутки голодовки, одну участницу акции госпитализировали.

ГК «Норманн» в Петербурге оставил долгострои ЖК «Три Апельсина» и «На Заречной». В январе 2019 года совладелец группы компаний Владимир Смирнов и топ-менеджер Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Смирнову предстоит пробыть под арестом почти до Нового года. В конце октября вице-губернатор Николай Линченко объявил, что инвестор, который достроит дома — это компания «РСТИ».

Группа компаний «Росстройинвест» (РСТИ) вышла на рынок в 2001 году, и включает в себя более десятка предприятий. ГК сдала в эксплуатацию более 40 объектов жилой, коммерческой и социальной недвижимости общей площадью более 1,5 млн кв. метров. В том числе, являлась исполнителем государственных заказов.
Нынешний председатель городского комитета по строительству Игорь Креславский ранее был главой РСТИ. В 2020 году он передал свою долю в бизнесе в доверительное управление. Также совладельцами холдинга являются Нина Креславская и Федор Туркин.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

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"– Вы знаете, что такое – застройщики? – спросил гость у Ивана и тут же пояснил: – Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве.." М. Булгаков. Мастер и Маргарита.
214-ФЗ может быть был полезен на самом начальном этапе развития строительной индустрии-хотя и это спорно. Сейчас он не нужен и вреден,сохраняя и умножая прибыль кучки монополистов. Построил-продай, как это работает в большинстве стран(с оговорками). Деньги утекают из страны,(это в ответ на жалобы о недостатке стартового капитала) если наши законно избранные правители хотели бы решить проблему массового жилищного строительства, то они могли бы предложить строить своим, либо открыть рынок для турок, югославов,французов и т.д. Но в последнем случае с кого откаты стричь? Прибыль 15-20% в стройке для иностранцев-сладкий сон, для отечественных застройщиков-повод для несварения желудка.
Иван Егорычев
Тем, кто не понимает, почему государство должно достраивать проблемные дома дольщиков, советую почитать ФЗ-214, особенно раздел про обязательное страхование гражданской ответственности застройщиков (действовал с 2014 по 2018 год).. А также указы и распоряжения Президента на тему достройки этих домов. А также подумать о том, что в стране не меньше миллиона обманутых дольщиков, о том, какого масштаба эта социальная проблема, о том, какого это быть на их месте, и о том, какой ущерб миллион людей без жилья наносят экономики. Они практически выключены из нее, платя ипотеку и за арендное жилье. И подумать о том, что будет со строительством и экономикой в целом, если люди перестанут покупать новые квартиры.
Иван 2пырьев
То есть мы скинемся деньгами налогоплательщиков. Почему мне никто не скидывается?
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