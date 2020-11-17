Губернатор Петербурга Александр Беглов 17 ноября приехал к дольщикам долгостроя ГК «Норманн», которые с начала ноября держат голодовку, и пообещал, что на текущей неделе, «если не будет проблем», город заключит соглашение с застройщиком, который завершит возведение ЖК. Видеозапись встречи опубликовали в группе участников голодовки во «ВКонтакте».

По словам губернатора, очереди жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной», готовность которых составляет 80%, достроят к лету 2021 года, а очередь, готовность которой составляет 5%, — в 2023 году.

На вопрос, когда начнется строительство, губернатор сказал: «Если не будет никаких проблем — а я думаю, что их не будет, — то завтра-послезавтра, на этой неделе... подписываем соглашение». Сейчас самое главное, что застройщик согласился. Мы согласились с его условиями, он — с нашими», — добавил он.

«На сегодняшний день у города нет оснований вложить деньги в недострой. Это ваша ответственность, вам нужно было застраховаться. Правовые отношения между одним субъектом экономики и другим», — сказал губернатор.

Дольщики объявили голодовку с 31 октября, количество участников акции постепенно возросло до 10 человек. Накануне, на 10-е сутки голодовки, одну участницу акции госпитализировали.