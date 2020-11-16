Суд отменил штраф председателю «Открытой России» за возложение цветов к зданию Конституционного суда

Октябрьский районный суд Петербурга 16 ноября прекратил дело об административном правонарушении в отношении председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, которая весной в рамках акции «Поминки по Конституции» возложила цветы ко входу в здание Конституционного суда. Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Передрук.

В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили, что дело было прекращено.

«Нам удалось отменить незаконное постановление суда в Санкт-Петербургском городском суде, который направил дело на новое рассмотрение. В итоге сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга согласился с позицией защиты и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения». — написал защитник. В суде Буракову защищала юридическая служба «Апологии протеста».