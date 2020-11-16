Суд отменил штраф председателю «Открытой России» за возложение цветов к зданию Конституционного суда
Октябрьский районный суд Петербурга 16 ноября прекратил дело об административном правонарушении в отношении председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, которая весной в рамках акции «Поминки по Конституции» возложила цветы ко входу в здание Конституционного суда. Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Передрук.
В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили, что дело было прекращено.
«Нам удалось отменить незаконное постановление суда в Санкт-Петербургском городском суде, который направил дело на новое рассмотрение. В итоге сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга согласился с позицией защиты и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения». — написал защитник. В суде Буракову защищала юридическая служба «Апологии протеста».
Первая инстанция в августе 2020 года оштрафовала Буракову на 10 тысяч рублей.
Напомним, в рамках акции 15 марта 2020 года активисты принесли ко входу в здание Конституционного суда текст действующего на тот момент Основного закона и гвоздики, в ходе чего Буракову задержала полиция. Затем на Сенатской площади у Медного всадника прошла серия одиночных пикетов. В ходе акции были задержаны более 20 человек.
Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля. На плебисците применили практику голосования на придомовых территориях, которую прозвали «голосованием на пеньках». Согласно утвержденному Центризбиркомом результату, по итогам обработки