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16.11.2020 14:43
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Суд отменил штраф председателю «Открытой России» за возложение цветов к зданию Конституционного суда

Октябрьский районный суд Петербурга 16 ноября прекратил дело об административном правонарушении в отношении председателя «Открытой России» Анастасии Бураковой, которая весной в рамках акции «Поминки по Конституции» возложила цветы ко входу в здание Конституционного суда. Об этом в Facebook сообщил адвокат Александр Передрук.

В объединенной пресс-службе судов города «Фонтанке» подтвердили, что дело было прекращено.

«Нам удалось отменить незаконное постановление суда в Санкт-Петербургском городском суде, который направил дело на новое рассмотрение. В итоге сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга согласился с позицией защиты и прекратил производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения». — написал защитник. В суде Буракову защищала юридическая служба «Апологии протеста».

Первая инстанция в августе 2020 года оштрафовала Буракову на 10 тысяч рублей.

Напомним, в рамках акции 15 марта 2020 года активисты принесли ко входу в здание Конституционного суда текст действующего на тот момент Основного закона и гвоздики, в ходе чего Буракову задержала полиция. Затем на Сенатской площади у Медного всадника прошла серия одиночных пикетов. В ходе акции были задержаны более 20 человек.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля. На плебисците применили практику голосования на придомовых территориях, которую прозвали «голосованием на пеньках». Согласно утвержденному Центризбиркомом результату, по итогам обработки 100 % бюллетеней изменения Основного закона поддержали 77,92 % от общего числа избирателей.

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