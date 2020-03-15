У Медного всадника продолжают задерживать активистов, которые вышли с одиночными пикетами. В списке больше 20 человек

Полиция продолжает задерживать активистов, которые вышли с одиночными пикетами против поправок в Конституцию к Медному всаднику на Сенатской площади в Петербурге 15 марта. За действиями правоохранительных органов наблюдает корреспондент «Фонтанки».



В настоящий момент задержаны уже более 20 человек: Мария Молдавская, Дмитрий Васильев, Дмитрий Негодин, Павел Чупрунов и Мария Кожеватова, Клинтон Баранов, Светлана Ковалец, Максим Леонов, Мария Юрченко, Евгений Мусин, Али Кантемиров, Анна Межова, Виктория Моисейченко и Антон Тебин, Игорь Лопарев, Ольга Смирнова. Также полиция задержала 78-летнюю Валерию Гусареву и Романа Самойлова.

