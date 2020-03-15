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15.03.2020 16:34
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У Медного всадника продолжают задерживать активистов, которые вышли с одиночными пикетами. В списке больше 20 человек

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Полиция продолжает задерживать активистов, которые вышли с одиночными пикетами против поправок в Конституцию к Медному всаднику на Сенатской площади в Петербурге 15 марта. За действиями правоохранительных органов наблюдает корреспондент «Фонтанки».

В настоящий момент задержаны уже более 20 человек: Мария Молдавская, Дмитрий Васильев, Дмитрий Негодин, Павел Чупрунов и Мария Кожеватова, Клинтон Баранов, Светлана Ковалец, Максим Леонов, Мария Юрченко, Евгений Мусин, Али Кантемиров, Анна Межова, Виктория Моисейченко и Антон Тебин, Игорь Лопарев, Ольга Смирнова. Также полиция задержала 78-летнюю Валерию Гусареву и Романа Самойлова.

Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"
Фото: Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Семнадцатым задержанным стал Александр Головко, он не стоял в пикетах, просто пришел на площадь. Плаката с собой у него не было. Восемнадцатой задержали Юлию Садыкову.

Девятнадцатым стал Алексей Касаткин, муниципальный депутат МО «Васильевский». На депутатские корочки полиция внимания не обратила.

Ранее порядка 20 человек собрались 15 марта перед зданием Конституционного суда РФ на Сенатской площади в Петербурге и возложили гвоздики на издание действующей пока Конституции. Одного из организаторов, правозащитницу, председателя «Открытой России» Анастасию Буракову, задержала полиция.

Проект закона с поправками в Конституцию, который, в частности, обнуляет предыдущие сроки Путина, президент подписал 14 марта. В тот же день он обратился в Конституционный суд, который должен сказать, законно ли обнуление. На работу у судей максимум семь дней.

Если КС одобрит новый текст, 22 апреля пройдет народное голосование.

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Комментарии (6)

Макс Никольский
"Дебилы, б..."(с) вот внесение поправок в 25ую статью, абсолют которой реально угрожает жителям многоквартирных домов не предвидится... к сожалению. А на остальные нас...рать, ибо никого впрямую не касаются...
Дебилов (задержанных) не жалко ничуть: всё равно бестолковые бездельники... (остальные ждут рабочей недели, если что)
krasnonosov
"Рылеев, Трубецкой, Голицын!
Вы далеко, в стране иной…
Как вспыхнули бы ваши лица
Перед оплеванной Невой!" (с) З.Н. Гиппиус
vitor
НЕ бьют хоть?? Просто нежно пакуют, не в пример Франции? Молодцы!
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