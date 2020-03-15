В Петербурге на одиночном пикете у Медного всадника задержали пять человек
Полиция задержала активистов Марию Молдавскую и Дмитрия Васильева в ходе одиночных пикетов против поправок в Конституцию на Сенатской площади в Петербурге 15 марта. Также задержаны активисты Дмитрий Негодин, Павел Чупрунов и Мария Кожеватова. Ей полиция не дала дочитать стихотворение.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в машину сотрудники полиции препроводили активистов под крики «Позор!».
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Ранее порядка 20 человек собрались 15 марта перед зданием Конституционного суда РФ на Сенатской площади в Петербурге и возложили гвоздики на издание действующей пока Конституции. Одного из организаторов, правозащитницу, председателя «Открытой России» Анастасия Буракову, задержала полиция.
Накануне правозащитники и представители общественных организаций в Петербурге сообщили о двух задержанных участниках одиночных пикетов в центре города.
13 марта судьи рассмотрели материалы на четверых задержанных возле петербургского парламента, они пикетировали в тот момент, когда депутаты одобряли поправки в Конституцию. Троих наказали штрафами, по 10 и 20 тысяч, четвертый вышел из суда глубокой ночью, заседание продолжится в понедельник. Активистов оштрафовали за одиночные пикеты, объединенные тематикой, временем и местом действия, что позволяет считать это массовым мероприятием.
Проект закона с поправками в Конституцию, который, в частности, обнуляет предыдущие сроки Путина, президент подписал 14 марта. В тот же день он обратился в Конституционный суд, который должен сказать, законно ли обнуление. На работу у судей максимум семь дней.
Если КС одобрит новый текст, 22 апреля пройдет народное голосование.