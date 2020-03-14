За проведение публичного мероприятия без уведомления властей Октябрьский районный суд Петербурга за вечер 13 марта оштрафовал троих активистов. Все они стояли в одиночных пикетах, но хотели одинакового.



За проведение публичного мероприятия без уведомления властей Октябрьский районный суд Петербурга за вечер 13 марта оштрафовал троих активистов. Все они стояли в одиночных пикетах, но хотели одинакового.

О привлечении к административной ответственности пикетчиков, не согласных с намерением властей переписать Конституцию и обнулить президентские сроки Владимира Путина, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Оштрафованы Ольга Смирнова Дмитрий Негодин, они должны заплатить по 10, 20 тысяч рублей соответственно. О наказании в виде 10 тысяч штрафа для Марины Кен сообщалось ранее. Протест против поправок в Конституцию у Мариинского дворца завершился штрафами. Активистов отпустили по домам спустя почти двое суток