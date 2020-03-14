Протест против поправок в Конституцию у Мариинского дворца завершился штрафами. Активистов отпустили по домам
За проведение публичного мероприятия без уведомления властей Октябрьский районный суд Петербурга за вечер 13 марта оштрафовал троих активистов. Все они стояли в одиночных пикетах, но хотели одинакового.
За проведение публичного мероприятия без уведомления властей Октябрьский районный суд Петербурга за вечер 13 марта оштрафовал троих активистов. Все они стояли в одиночных пикетах, но хотели одинакового.
О привлечении к административной ответственности пикетчиков, не согласных с намерением властей переписать Конституцию и обнулить президентские сроки Владимира Путина, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Оштрафованы Ольга Смирнова Дмитрий Негодин, они должны заплатить по 10, 20 тысяч рублей соответственно. О наказании в виде 10 тысяч штрафа для Марины Кен сообщалось ранее. Протест против поправок в Конституцию у Мариинского дворца завершился штрафами. Активистов отпустили по домам спустя почти двое суток
Решения выносились на основе того, что пикетчики «использовали ассоциативно узнаваемые средства наглядной агитации и выдвигали общие требования», что по закону можно считать массовым мероприятием.
Ещё один задержанных решения суда ближе к трём часам ночи 14 марта так и не дождался. Заседание перенесли на понедельник, 16 марта.
Справка:
Пикеты у здания, где работает Законодательное собрание Петербурга, были приурочены к процессу одобрения поправок в Конституцию. Задержали семерых активистов, некоторых отпустили в тот же день. Парламент большинством проголосовал «за», а выступления оппозиционных депутатов не попали в трансляцию.