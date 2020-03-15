Петербуржцы возложили цветы ко входу в здание Конституционного суда. Задержана председатель «Открытой России»
Порядка 20 человек собрались 15 марта перед зданием Конституционного суда РФ на Сенатской площади в Петербурге и возложили гвоздики на издание действующей пока Конституции, передает корреспондент «Фонтанки». Одного из организаторов, правозащитницу, председателя «Открытой России» Анастасия Буракову, задержала полиция
«Происходят поминки по Конституции. Пришли помянуть честь и совесть судей Конституционного суда, если они все это одобрят», — прокомментировал председатель Василеостровского «Яблока», помощник депутата Вишневского Дмитрий Анисимов.
Через несколько минут после появления мемориала цветы, а также текст Основного закона унес неизвестный мужчина, который свернул на Галерную улицу. Активисты попытались выяснить, на каком основании действовал человек. Однако он сел в автомобиль с номером У808МН и отбыл в неизвестном направлении.
После этого участники акции повторно возложили к дверям суда цветы и текст Основного закона.
На месте находится порядка десяти сотрудников полиции. Правоохранители задержали одного из организаторов, председателя «Открытой России» Анастасию Буракову. По предварительной информации, ее забрали в 1-й отдел полиции. «Фонтанка» обратилась за комментарием в правоохранительные органы.
Алексей Касаткин, депутат МО «Васильевский» прочитал у входа в суд стихотворение Александра Галича «Петербургский романс» (написано в 1968 году):
...Повторяется шепот,
Повторяем следы.
Никого еще опыт
Не спасал от беды!
О, доколе, доколе,
И не здесь, а везде
Будут Клодтовы кони
Подчиняться узде?!
И все так же, не проще,
Век наш пробует нас —
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь,
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки —
От Синода к Сенату,
Как четыре строки?!
Сотрудники полиции потребовали у него документы, он показал депутатское удостоверение.
Накануне правозащитники и представители общественных организаций в Петербурге сообщили о двух задержанных участниках одиночных пикетов в центре города.
13 марта судьи рассмотрели материалы на четверых задержанных возле петербургского парламента, они пикетировали в тот момент, когда депутаты одобряли поправки в Конституцию. Троих наказали штрафами, по 10 и 20 тысяч, четвертый вышел из суда глубокой ночью, заседание продолжится в понедельник. Активистов оштрафовали за одиночные пикеты, объединенные тематикой, временем и местом действия, что позволяет считать это массовым мероприятием.
Проект закона с поправками в Конституцию, который, в частности, обнуляет предыдущие сроки Путина, президент подписал 14 марта. В тот же день он обратился в Конституционный суд, который должен сказать, законно ли обнуление. На работу у судей максимум семь дней.
Если КС одобрит новый текст, 22 апреля пройдет народное голосование.