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15.03.2020 14:51
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Петербуржцы возложили цветы ко входу в здание Конституционного суда. Задержана председатель «Открытой России»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Порядка 20 человек собрались 15 марта перед зданием Конституционного суда РФ на Сенатской площади в Петербурге и возложили гвоздики на издание действующей пока Конституции, передает корреспондент «Фонтанки». Одного из организаторов, правозащитницу, председателя «Открытой России» Анастасия Буракову, задержала полиция

«Происходят поминки по Конституции. Пришли помянуть честь и совесть судей Конституционного суда, если они все это одобрят», — прокомментировал председатель Василеостровского «Яблока», помощник депутата Вишневского Дмитрий Анисимов.

Через несколько минут после появления мемориала цветы, а также текст Основного закона унес неизвестный мужчина, который свернул на Галерную улицу. Активисты попытались выяснить, на каком основании действовал человек. Однако он сел в автомобиль с номером У808МН и отбыл в неизвестном направлении.

После этого участники акции повторно возложили к дверям суда цветы и текст Основного закона.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На месте находится порядка десяти сотрудников полиции. Правоохранители задержали одного из организаторов, председателя «Открытой России» Анастасию Буракову. По предварительной информации, ее забрали в 1-й отдел полиции. «Фонтанка» обратилась за комментарием в правоохранительные органы.

Алексей Касаткин, депутат МО «Васильевский» прочитал у входа в суд стихотворение Александра Галича «Петербургский романс» (написано в 1968 году):

...Повторяется шепот,

Повторяем следы.

Никого еще опыт

Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,

И не здесь, а везде

Будут Клодтовы кони

Подчиняться узде?!

И все так же, не проще,

Век наш пробует нас —

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь,

Можешь выйти на площадь,

Смеешь выйти на площадь

В тот назначенный час?!

Где стоят по квадрату

В ожиданье полки —

От Синода к Сенату,

Как четыре строки?!

Сотрудники полиции потребовали у него документы, он показал депутатское удостоверение.

Накануне правозащитники и представители общественных организаций в Петербурге сообщили о двух задержанных участниках одиночных пикетов в центре города.

13 марта судьи рассмотрели материалы на четверых задержанных возле петербургского парламента, они пикетировали в тот момент, когда депутаты одобряли поправки в Конституцию. Троих наказали штрафами, по 10 и 20 тысяч, четвертый вышел из суда глубокой ночью, заседание продолжится в понедельник. Активистов оштрафовали за одиночные пикеты, объединенные тематикой, временем и местом действия, что позволяет считать это массовым мероприятием.

Проект закона с поправками в Конституцию, который, в частности, обнуляет предыдущие сроки Путина, президент подписал 14 марта. В тот же день он обратился в Конституционный суд, который должен сказать, законно ли обнуление. На работу у судей максимум семь дней.

Если КС одобрит новый текст, 22 апреля пройдет народное голосование.

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Комментарии (5)

260662881
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nuga
Хоть кто то протестует,а Навальный молчит,значит одобряет пожизненное правление ВВП,? Раньше нес какую то отвлекающую пургу про коррупцию и особняки,а теперь эти в особняках прикрыты правлением ВВП,как Терешкова Росреестром.
NasushnyBread
Что ж, продолжим курс
Хоть из сугроба, хоть из гроба
Пока не надоело.
Ведь наше дело сырьё качать
И обо всём молчать,
И скорей скончаться
Но никогда не раскачаться.
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