Петербуржцы возложили цветы ко входу в здание Конституционного суда. Задержана председатель «Открытой России»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Порядка 20 человек собрались 15 марта перед зданием Конституционного суда РФ на Сенатской площади в Петербурге и возложили гвоздики на издание действующей пока Конституции, передает корреспондент «Фонтанки». Одного из организаторов, правозащитницу, председателя «Открытой России» Анастасия Буракову, задержала полиция

«Происходят поминки по Конституции. Пришли помянуть честь и совесть судей Конституционного суда, если они все это одобрят», — прокомментировал председатель Василеостровского «Яблока», помощник депутата Вишневского Дмитрий Анисимов.

Через несколько минут после появления мемориала цветы, а также текст Основного закона унес неизвестный мужчина, который свернул на Галерную улицу. Активисты попытались выяснить, на каком основании действовал человек. Однако он сел в автомобиль с номером У808МН и отбыл в неизвестном направлении. После этого участники акции повторно возложили к дверям суда цветы и текст Основного закона.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На месте находится порядка десяти сотрудников полиции. Правоохранители задержали одного из организаторов, председателя «Открытой России» Анастасию Буракову. По предварительной информации, ее забрали в 1-й отдел полиции. «Фонтанка» обратилась за комментарием в правоохранительные органы. Алексей Касаткин, депутат МО «Васильевский» прочитал у входа в суд стихотворение Александра Галича «Петербургский романс» (написано в 1968 году): ...Повторяется шепот,

Повторяем следы.

Никого еще опыт

Не спасал от беды!

О, доколе, доколе,

И не здесь, а везде

Будут Клодтовы кони

Подчиняться узде?!

И все так же, не проще,

