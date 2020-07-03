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03.07.2020 11:47
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ЦИК единогласно утвердил официальные итоги плебисцита по Конституции. 77,92 % — за

Центризбирком на заседании 3 июля принял проект постановления о результатах общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Члены комиссии утвердили документ единогласно. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.

«Какой вывод можно сделать? Голосование прошло максимально открыто... беспрецедентное количество наблюдателей… Голосование прошло свободно у всех наших граждан... Подчеркну, голосование прошло максимально демократично. Сама процедура — есть выражение прямой демократии», — сказала глава комиссии Элла Памфилова.

Напомним, по итогам обработки 100 % протоколов поправки к Конституции поддержали 77,92 % проголосовавших россиян.

В протоколе указано, что поправки поддержали 57 747 288 человек, это 77,92 % от общего числа избирателей. В Петербурге при явке в 74,74 % за высказались 77,66 %. В городе почти три десятка участков, где большинство избирателей проголосовали против. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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