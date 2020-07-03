ЦИК единогласно утвердил официальные итоги плебисцита по Конституции. 77,92 % — за
Центризбирком на заседании 3 июля принял проект постановления о результатах общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Члены комиссии утвердили документ единогласно. Трансляция мероприятия ведется на сайте ЦИК.
«Какой вывод можно сделать? Голосование прошло максимально открыто... беспрецедентное количество наблюдателей… Голосование прошло свободно у всех наших граждан... Подчеркну, голосование прошло максимально демократично. Сама процедура — есть выражение прямой демократии», — сказала глава комиссии Элла Памфилова.
Напомним, по итогам обработки
В протоколе указано, что поправки поддержали 57 747 288 человек, это