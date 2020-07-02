Против поправок к Конституции РФ в Петербурге проголосовали в нескольких десятках школ, а также на буксирах, полярной станции, научно-экспедиционных судах и на ледоколе. А также в общежитии Горного университета и двух больницах, одна из которых — больница Святого Георгия, где в результате возгорания аппаратов ИВЛ погибли пациенты.

Кто против: где в Петербурге голосовали против поправок к Конституции

Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

«Фонтанка» изучила опубликованные в системе «ГАС-Выборы» результаты голосования. В городе десятки участков резко выделяются на общем фоне. Если в среднем по городу против поправок проголосовали от 10 до 30% избирателей, то нашлись места, где было свыше 90% против, а общее количество не одобривших поправки избирателей стремится к двум тысячам человек.

Экипаж крупнейшего в мире ледокола «Арктика» (УИК № 198), который недавно с помпой спускали на воду, а сейчас он на ходовых испытания в Финском заливе, не одобрил изменения в Конституцию. Против проголосовали 214 избирателей из 353, находящихся на борту, или 62,21%.



В ТИК №3, к которому приписаны те, кто в море, аж 30 избирательных участков проголосовали против поправок в Конституцию. Среди них — маленький, но интересный участок, на котором все 100% избирателей сказали «нет». Участок расположен на буксире «Садко» петербургского филиала АО «Роснефтефлот». Там всего пять избирателей. По данным сервиса Marinetraffic, буксир, как и «Арктика», сейчас находится где-то в Финском заливе.

Надо отметить, что буксиры голосовали против целыми эскадрами. Вот только несколько примеров: УИК №700 — 7 избирателей, 6 — против, 85,71% (буксир-толкач ОТА-953); УИК №698 — 7 человек, 6 — против, 6, 85,71% (буксир-толкач «Толиман»); УИК №696 — из 8 избирателей против 5, 62,5% (буксир-толкач «Сириус»).

Но это экзотика, а нашлись и самые обычные участки в школах, которые выдали большие проценты, отрицающие поправки. УИК №584, на котором зарегистрировано 1954 избирателя, выдал 1036 бюллетеней. Испорченными оказались 7. Против поправок проголосовали 753 избирателя, или 72,68%. Участок находится в самой обычной школе №381 Кировского района.



В ТИК №7 нашелся один участок «против» — УИК №809 в школе №502, где зарегистрировано 2331 избиратель. Там было выдано 2098 бюллетеней, против проголосовали 1216 человек, или 58,04%.

Больше всего протестных участков с серьезным количеством зарегистрированных избирателей обнаружилось в ТИК №10 в поселке Левашово: 7 из 46 УИКов проголосовали против с перевесом от 72,17 до 79,06%. Это участки под номерами 219, 233, 235, 236, 237, 238, 243 и 244. В среднем в каждой из этих избирательных комиссий зарегистрировано по 2000 избирателей. Участки также расположены в школах.

В еще одном ТИКе в Левашово, №22, 6 участков «против»: в УИК №330 насчитали 1878 бюллетеней против, или 95,82%; в УИК №380 — 1361, или 80,01%; УИК №392 — 1523, или 97,25%; УИК №398 — 1142, или 88,19%; УИК №404 — 1390, или 95,34%, и УИК №406 — 877, или 59,46%. Причем на остальных 72 участках картина однородная — против проголосовали в среднем 20–30% избирателей. Интересно, что участок №404 — это больница Святого великомученика Георгия, где в результате возгорания аппарата ИВЛ погибли шесть человек, а №406 — больница №122.



В ТИК №11 в Лисьем Носу против поправок проголосовал участок номер 1754 (школа №320), где зарегистрировано 2702 избирателя. Им выдали 1067 бюллетеней, 566 из них оказались с пометкой в графе «нет» и дали в сумме 53,05%

Еще два участка «против» нашлись в ТИК №17: на участке №574 не одобрили поправки 790 человек, или 70,66%; на участке №575 — 701 человек, или 57,32%. Оба участка находятся в школе №100.

Также «против» проголосовали избиратели пяти участковых комиссий, подведомственных ТИК №14 в поселке Парголово: это «школьные» УИК №255 — 1564 голоса «против», или 81,5%; УИК №257 — 831 «против» (77,23%); УИК №258 — 1366 «против» (78,69%); УИК №285 — 1349 «против» (79,87%); УИК №291 — 1115 «против» (82,72%).

Но на общую статистику по городу эти цифры никак не повлияли — Петербург одобрил изменения в Конституцию РФ, не сильно выделяясь статистикой на фоне других регионов.

Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

