Суд арестовал гражданку Узбекистана, подозреваемую в развращении дочери своей сожительницы

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца гражданку Узбекистана Ироду Сатторову, подозреваемую в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы (ч. 2. 135 УК РФ). Об этом 24 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, 41-летняя женщина проживала с петербурженкой, у которой есть 13-летняя дочь. В разговоре со школьным психологом девочка рассказала , что новая подруга матери совершала в отношении нее развратные действия.

Накануне женщина была задержана. Обвинение ей не предъявлялась. У суда подозреваемая просила домашний арест, однако судья удовлетворил ходатайство следствия и арестовал иностранку до 22 июля.

Согласно предоставленным в суд материалам, 41-летняя Ирода Сатторова родилась в Узбекистане, имеет высшее образование, регистрации и официального заработка в Петербурге у нее нет.