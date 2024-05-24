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    Суд арестовал гражданку Узбекистана, подозреваемую в развращении дочери своей сожительницы

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    Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца гражданку Узбекистана Ироду Сатторову, подозреваемую в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы (ч. 2. 135 УК РФ). Об этом 24 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    По версии следствия, 41-летняя женщина проживала с петербурженкой, у которой есть 13-летняя дочь. В разговоре со школьным психологом девочка рассказала, что новая подруга матери совершала в отношении нее развратные действия.

    Накануне женщина была задержана. Обвинение ей не предъявлялась. У суда подозреваемая просила домашний арест, однако судья удовлетворил ходатайство следствия и арестовал иностранку до 22 июля.

    Согласно предоставленным в суд материалам, 41-летняя Ирода Сатторова родилась в Узбекистане, имеет высшее образование, регистрации и официального заработка в Петербурге у нее нет.

    Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у главы петербургского Следкома доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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