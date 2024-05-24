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    В Петербурге сожитель(ница) матери приставала к 13-летней дочери. СК возбудил уголовное дело

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в соцсетях о том, что 13-летняя девочка из Петербурга пожаловалась на развратные действия со стороны сожительницы матери. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба СК РФ.

    По предварительной информации, мать познакомилась с женщиной — гражданкой Узбекистана, которая в итоге совершала развратные действия в отношении подростка. Девочка обо всем рассказала школьному психологу, после чего в ситуацию вмешались соответствующие органы.

    Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал у главы петербургского Следкома доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

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