Возле затопленной у берегов Сахалина американской подлодки установили мемориальную доску

Участники российской подводной экспедиции установили на дне пролива Лаперуза мемориальную доску в память о погибшем здесь от ударов японской авиации в 1943 году экипаже американской подлодки.
Об этом сообщила пресс-служба одного из организаторов мероприятия фонда «Люди моря» 24 мая.
Субмарина Wahoo затонула 11 октября 1943 года у берегов Сахалина. Участники экспедиции прибыли к памятному месту на многофункциональном судне «Ламантин» в рамках первой части комплексного съезда.
По традиции, на воду спустили венок. Затем телеуправляемый подводный аппарат опустил на грунт рядом с подлодкой памятную табличку от организаторов экспедиции — Русского географического общества, фонда «Люди моря» и морской инженерной компании «Фертоинг». На табличке выбиты слова писателя Валентина Пикуля:
«Корабли — как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память! Но даже у погибших кораблей тоже есть будущее».
В ходе второй части экспедиции, которая также запланирована на текущий год, участники намерены заняться поиском советской подводной лодки Л-19, погибшей 23 августа 1945 года, — последней потерянной подводной лодки СССР в годы Второй мировой войны.