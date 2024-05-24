    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.25eur97.88

    Возле затопленной у берегов Сахалина американской подлодки установили мемориальную доску

    1435
    1 комментарий

    Участники российской подводной экспедиции установили на дне пролива Лаперуза мемориальную доску в память о погибшем здесь от ударов японской авиации в 1943 году экипаже американской подлодки.

    Об этом сообщила пресс-служба одного из организаторов мероприятия фонда «Люди моря» 24 мая.

    ПоделитьсяПоделиться

    Субмарина Wahoo затонула 11 октября 1943 года у берегов Сахалина. Участники экспедиции прибыли к памятному месту на многофункциональном судне «Ламантин» в рамках первой части комплексного съезда.

    По традиции, на воду спустили венок. Затем телеуправляемый подводный аппарат опустил на грунт рядом с подлодкой памятную табличку от организаторов экспедиции — Русского географического общества, фонда «Люди моря» и морской инженерной компании «Фертоинг». На табличке выбиты слова писателя Валентина Пикуля:

    «Корабли — как и люди, они тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память! Но даже у погибших кораблей тоже есть будущее».

    В ходе второй части экспедиции, которая также запланирована на текущий год, участники намерены заняться поиском советской подводной лодки Л-19, погибшей 23 августа 1945 года, — последней потерянной подводной лодки СССР в годы Второй мировой войны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пролив ЛаперузаПодлодка СШАМемориал
    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close