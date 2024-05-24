Возле затопленной у берегов Сахалина американской подлодки установили мемориальную доску

Участники российской подводной экспедиции установили на дне пролива Лаперуза мемориальную доску в память о погибшем здесь от ударов японской авиации в 1943 году экипаже американской подлодки.

Об этом сообщила пресс-служба одного из организаторов мероприятия фонда «Люди моря» 24 мая.

