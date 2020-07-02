FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.44р79.19р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
02.07.2020 16:18
17
Печать

Горизбирком Петербурга утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию. 77,66% — за

Петербургский Горизбирком на заседании 2 июля утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию. Видеозапись заседания размещена в группе ГИК в соцсети.

Согласно протоколу, общее число избирателей составляет 3 874 356 человек. Бюллетеней выдали 2 895 659, однако их число в урнах меньше — 2 886 794. Явка, исходя из этих цифр, составляет 74,74%.

Недействительных бюллетеней насчитали 20 314. За поправки проголосовали 2 241 963 человека, или 77,66%. Против — 624 517 человек (21,63%).

Кроме того, было отмечено, что до 1 июля бюллетени получили 2 275 655 человек, а бюллетени по месту нахождения (мобильный избиратель) — 280 723.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (17)

Vasya11
"Умрет Путин - посмотрим как будут крутиться председатели УИК, ТИК, ЦИК"(с).____
Мечты сбываются (не спорю), НО ни в этот раз:)))
Это по поводу "Умрет Путин".
Т.к., бесмертие ещё не обнулялось.
SlawaPiter
как российский лох может победить у профессиональных шуллеров?
SanNik
Официально заявляю.
результаты голосования в УИК 1833, 1835, 1836,1837 - подделаны и не имеют отношение к действительности. Расположены в школе №38 Приморского района СПБ - пр.Авиаконструкторов д.15.
01.07.2020 проголосовало не более 1 500 человек.
да - 315
нет - 301
не сказали - 434
просто на счет (устал) - 400.

Можно посмотреть видео со входа - стоит камера на школе.
Цифры в ГАС Выборы - наглая подделка и преступление - захват власти и мошенничество. А те кто в этом участвуют - преступники - каждый член УИК.
1240 (1833) + 1896 (1835) + 2064 (1836) + 1976 (1837) = 7 176 проголосовавших.
т.е. мимо меня незаметно прошли 5 600 человек, а я опросил только 1 050 за 8 часов?
по факту - весь этот ЦИрк - преступление - захват власти мошенническим путем.
Умрет Путин - посмотрим как будут крутиться председатели УИК, ТИК, ЦИК. Гаагский трибунал ждет этих оккупантов.
ну а овцы уже ничего не ждут. Какая разница кто пастух?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний