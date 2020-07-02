Горизбирком Петербурга утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию. 77,66% — за

Петербургский Горизбирком на заседании 2 июля утвердил итоги голосования по вопросу поправок в Конституцию. Видеозапись заседания размещена в группе ГИК в соцсети.

Согласно протоколу, общее число избирателей составляет 3 874 356 человек. Бюллетеней выдали 2 895 659, однако их число в урнах меньше — 2 886 794. Явка, исходя из этих цифр, составляет 74,74%.

Недействительных бюллетеней насчитали 20 314. За поправки проголосовали 2 241 963 человека, или 77,66%. Против — 624 517 человек (21,63%).