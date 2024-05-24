Врачебная комиссия не обнаружила дефектов в работе врача, который проводил блефаропластику жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — сейчас у женщины видит только один глаз на 30%. Об этом 24 мая рассказали «Фонтанке» в клинике эстетической медицины «Клазко».

Там отметили, что в первую очередь «искренне переживают за состояние здоровья пациентки и желают ей скорейшего выздоровления». С другой стороны, готовы оказать всю возможную помощь следствию для проведения всестороннего и объективного расследования.