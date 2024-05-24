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    В клинике, где делали блефаропластику жене президента Федерации еврейских общин РФ, не нашли дефектов в работе врача

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    Врачебная комиссия не обнаружила дефектов в работе врача, который проводил блефаропластику жене президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды — сейчас у женщины видит только один глаз на 30%. Об этом 24 мая рассказали «Фонтанке» в клинике эстетической медицины «Клазко».

    Там отметили, что в первую очередь «искренне переживают за состояние здоровья пациентки и желают ей скорейшего выздоровления». С другой стороны, готовы оказать всю возможную помощь следствию для проведения всестороннего и объективного расследования.

    «Проведённая врачебная комиссия не выявила дефектов оказания медицинской помощи в действиях врача, поэтому на данный момент мы не располагаем сведениями, что возникшая патология является последствием именно операции, а не иных причин, в том числе лечения в другой медицинской организации», — сообщили «Фонтанке» в медицинской организации.

    Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что в октябре 2023 года женщина сделала процедуру по подтяжке век в клинике «Клазко», после которой ослепла на оба глаза. Лечиться пришлось уже в Италии, где удалось восстановить зрение одного глаза на 30%. По его словам, расследуется уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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