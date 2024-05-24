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    Жена президента Федерации еврейских общин РФ ослепла после операции на веках

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    Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды лишилась зрения после блефаропластики — операции по «омоложению» верхних и нижних век. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Добровинского.

    Он рассказал, что в октябре 2023 года женщина сделала процедуру по подтяжке век в клинике «Клазко», после которой ослепла на оба глаза. Лечиться пришлось уже в Италии, где удалось восстановить зрение одного глаза на 30%.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил Александр Добровинский. При этом пластический хирург, которая делала операцию, проходит по делу в качестве свидетеля, отметил адвокат. По его словам, он будет добиваться привлечения хирурга к уголовной ответственности.

    «Фонтанка» обратилась за комментарием в клинику «Клазко».

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