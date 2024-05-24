Жена президента Федерации еврейских общин РФ ослепла после операции на веках

Жена президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды лишилась зрения после блефаропластики — операции по «омоложению» верхних и нижних век. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей Александра Добровинского.

Он рассказал, что в октябре 2023 года женщина сделала процедуру по подтяжке век в клинике «Клазко», после которой ослепла на оба глаза. Лечиться пришлось уже в Италии, где удалось восстановить зрение одного глаза на 30%.

По данному факту возбуждено уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил Александр Добровинский. При этом пластический хирург, которая делала операцию, проходит по делу в качестве свидетеля, отметил адвокат. По его словам, он будет добиваться привлечения хирурга к уголовной ответственности.