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    В Белоруссии началась официальная встреча Путина и Лукашенко

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    В Минске проходит официальная встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. 23 мая около 14:30 Путин приехал во Дворец независимости, где пройдут переговоры.

    Лукашенко лично встретил Путина, обняв его, когда президент России выходил из машины. После этого оркестр сыграл гимн России и прошел мимо глав государств строевым шагом.

    «Мне приятно, что Минск вам понравился и люди вам понравились. <...> Говорят, хорошо, что мы близкие, родные государства», — сказал Александр Лукашенко.

    Также президент Белоруссии анонсировал главные темы, которые обсудят во время переговоров. В том числе назвал экономический блок. Владимир Путин отметил, что «в целом работа идет у нас на хорошем уровне, если говорить про экономику, <...> результаты говорят сами за себя».

    Напомним, Владимир Путин приехал в Минск вечером 23 мая. В аэропорту его встретили с почетным караулом и красной дорожкой.

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