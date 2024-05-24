В Белоруссии началась официальная встреча Путина и Лукашенко

В Минске проходит официальная встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. 23 мая около 14:30 Путин приехал во Дворец независимости, где пройдут переговоры.

Лукашенко лично встретил Путина, обняв его, когда президент России выходил из машины. После этого оркестр сыграл гимн России и прошел мимо глав государств строевым шагом.

«Мне приятно, что Минск вам понравился и люди вам понравились. <...> Говорят, хорошо, что мы близкие, родные государства», — сказал Александр Лукашенко.

Также президент Белоруссии анонсировал главные темы, которые обсудят во время переговоров. В том числе назвал экономический блок. Владимир Путин отметил, что «в целом работа идет у нас на хорошем уровне, если говорить про экономику, <...> результаты говорят сами за себя».