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    Без храма и общежития. Стало известно, что предложат покупателю «Крестов»

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    Комплекс бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге будет продан единым лотом. В него не войдут действующее общежитие для сотрудников ФСИН и здания с храмом Святого Александра Невского. Об этом 24 мая «Фонтанке» сообщили в службе внешних коммуникаций «ДОМ.РФ».

    «Комплекс бывшего СИЗО №1 «Кресты» на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга находится под управлением ДОМ.РФ по решению правительственной комиссии по развитию жилищного строительства. В настоящее время ведется работа по подготовке данного комплекса к торгам. ДОМ.РФ планирует реализовать его единым лотом, за исключением ранее входивших в единый комплекс действующих общежития для сотрудников ФСИН и здания с храмом Святого Александра Невского. Сроки, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены до конца нынешнего лета», — рассказали в службе внешних коммуникаций госкорпорации.


    Общежитие для сотрудников ФСИН расположено по адресу: Арсенальная набережная, 7, корпус 2.

    Ранее стало известно, что единый участок «Крестов» планируется размежевать на несколько отдельных участков, для этого необходимо скорректировать проект планировки территории.

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